Slávna speváčka sa dnešných narodenín takmer nedožila: Zachránila ju lekárska prehliadka!

Toni Braxton (Zdroj: SITA)

Toni Braxton sa narodila 7. októbra 1967 v meste Severn v americkom štáte Maryland. Napriek tomu, že vyštudovala učiteľstvo, sa rozhodla pre spevácku kariéru a toto rozhodnutie sa ukázalo ako jedno z najlepších v jej živote.

Braxton sa totiž nezmazateľne zapísala do hudobného sveta a stala sa jedným z najpredávanejších interpretov všetkých čias. Na svojom konte má niekoľko známych hitov, ako sú napríklad Spanish Guitar, Just Be A Man About It či Long As I Live. Jej najznámejšou piesňou je však skladba Un-Break My Heart, ktorú poznajú fanúšikovia po celom svete. Za svoje úspechy bola navyše odmenená mnohými prestížnymi oceneniami, z ktorých najviac vyčnieva 6 cien Grammy.

Veľké množstvo fanúšikov však o Braxton netuší, že od roku 2008 jej život znepríjemňuje autoimunitné ochorenie systémový lupus. To má veľký vplyv na funkciu celého jej tela a preto musí pravidelne chodiť na prehliadky. Jedna z nich počas minulého roka však odhalila niečo, čo mohlo spôsobiť obrovskú tragédiu.

„Môj doktor bol dôsledný a stále na mňa tlačil, aby som chodila na kontroly. Posledný septembrový týždeň som išla na test a na mojom srdci videli nejaké abnormality. Moja koronárna tepna bola na 80% upchatá. Doktori mi povedali, že som mohla dostať infarkt, ktorý by som neprežila. Bolo to traumatizujúce a bola som v šoku. Môj hrudník ma vtedy často bolieval, ale v tej dobre mi zomrela sestra a myslela som si, že je to spôsobené bolesťou, ktorú som prežívala," povedala speváčka v rozhovore pre magazín People.

Braxton musela následne podstúpiť operáciu, ktorá jej zachránila život. Momentálne je jej zdravotný stav lepší a v spomínanom rozhovore prezradila, že jej v týchto ťažkých časoch pomohol pozitívny prístup a milujúca rodina. „Sú zlé a aj dobré dní. Snažím sa byť super ženou, ale niekedy to nejde. Avšak stále zostávam pozitívna. Pohár je vždy poloplný a nie naopak," dodala hudobníčka.

Toni Braxton (Zdroj: SITA)