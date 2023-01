Šokujúce rozhodnutie slávnej kapely: Definitívny KONIEC po 20 rokoch!

LAS VEGAS - Pre mnohých fanúšikov skupiny Panic! at the Disco bol včerajší deň veľmi smutný. Hlavný spevák tohto zoskupenia Brendon Urie (35) na sociálnych sieťach oznámil, že po takmer 20 rokoch kapela definitívne končí. Urieho manželka totiž čaká dieťa a tento umelec sa chce v budúcnosti venovať svojej rodine a novým projektom.

Kapela vznikla v roku 2004 a Urie ju založil spolu so svojimi kamarátmi Ryanom Rossom, Spencerom Smithom a Brentom Wilsonom. Hneď ich prvý album A Fever You Can't Sweat Out im priniesol obrovský úspech a získali si množstvo fanúšikov po celom svete.

Postupom času však z pôvodných členov zostal len Urie a v roku 2015 začal tento spevák skupinu transformovať na sólový projekt. Odvtedy spolupracoval s viacerými hudobníkmi a vydal aj jednu z najúspešnejších skladieb tejto kapely s názvom High Hopes.

Včera však prišla správa, ktorá zarmútila všetkých fanúšikov či už bývalého zoskupenia alebo súčasného formátu. Panic! at the Disco je minulosťou. Urie sa chce venovať svojej manželke a dieťatku, ktoré spoločne očakávajú.

„Niekedy sa musí jedna cesta skončiť, aby mohla začať ďalšia. Ako ste už počuli, Sara a ja čakáme dieťa. Možnosť sledovať moju manželku, ako sa z nej stáva matka, je pre mňa veľmi pokorné a úžasné. Keďže sa chcem sústrediť na moju rodinu, Panic! at the Disco definitívne končí. Chcem sa vám poďakovať za úžasnú podporu, ktorú ste nám počas tých rokov ukazovali. Nie som ani len schopný dať dokopy správne slová, ktoré by vyjadrili, ako veľa to pre nás znamenalo. Milujem vás, vážim si vás a ďakujem vám, že sme mohli existovať," napísal Urie na Instagrame.