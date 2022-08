Stalloneho ROZVOD šokoval aj najbližších: Všetko vyzeralo perfektne!

Na topkách sme vás začiatkom týždňa informovali, že Sylvester Stallone si dal zmeniť tetovanie na svojom ramene. Kým v minulosti tam mal vyobrazenú svoju manželku Jennifer, teraz jeho ruku zdobí podobizeň štvornohého miláčika. Táto zmena umocnila špekulácie o tom, že v ich manželstve sa niečo deje. Hercova hovorkyňa však všetky dohady vo svojich vyjadreniach popierala...

Ako ale v stredu vyšlo najavo, láska Stalloneho a Jennifer, ktorá mu porodila tri krásne dcéry, je naozaj minulosťou. Bývalá modelka v piatok podala na súde v Palm Beach County na Floride svoju žiadosť o rozvod.

Tieto informácie šokovali mnohých. Dokonca aj modelkinho brata - Mitchela, ktorý sa v rozhovore pre Daily Mail netajil tým, že o ničom nevedel. O ich rozvode sa podobne, ako zvyšok sveta, dozvedel až z médií. „Spočiatku som tomu vôbec neveril,” uviedol na margo toho, že si Stallone zmenil tetovanie.

„Naposledy sme spolu boli na matkinom pohrebe vo februári. Vtedy sme riešili iné veci. Ale vôbec som si nevšimol, že by sa medzi nimi niečo dialo. To celé je pre mňa novinka,” pokračoval Mitchel. „Keď som s nimi, nehrabem sa v ich súkromí, avšak všetko medzi nimi sa zdalo byť v poriadku,” dodal.

VIDEO: Začiatkom augusta sa dvojica spolu s dcérami zúčastnila narodeninovej oslavy Stalloneho brata Franka.

Sylvester Stallone a Jennifer Flavin sa ešte začiatkom roka tešili na to, čo ich čaká. Ich tri dospelé dcéry sa totiž osamostatnili a odsťahovali sa. „Teraz si užívame veľa zábavy, lebo máme prázdne hniezdo,” uviedla v jednom z rozhovorov Jennifer.

Spoločne s hercom vtedy nešetrili chválami na toho druhého. „Sme spolu tak bláznivo spojení. Ak by bola preč z môjho života, bola by to hromadná samovražda. Jennifer je fantastická a úžasná žena. Hovorím jej to každý deň,” poznamenal začiatkom roka Stallone.