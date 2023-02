ZEMETRASENIE v Turecku zasiahlo aj slávneho herca: Jeho rodina je NEZVESTNÁ, bojí sa najhoršieho!

Tamer Hassan sa preslávil vďaka viacerým známym filmom či seriálom, ako sú napríklad Biznis, The Football Factory či Dvojitý agent. V roku 2016 sa objavil aj v jednom z najsledovanejších seriálov všetkých čias Game of Thrones.

Galéria fotiek (2) Tamer Hassan (vľavo) si zahral aj po boku Daniela Craiga

Zdroj: Columbia Pictures Corporation

Momentálne však išla kariéra a aj všetko ostatné bokom. Známy herec má turecko-cyperských predkov, a preto tragické zemetrasenie v Turecko vníma obzvlášť citlivo. V rozhovore pre stanicu Sky News priznal, že niekoľko členov jeho rodiny je po ničivých zemetraseniach nezvestných a že pomaly stráca nádej na to, že ich ešte niekedy uvidí.

„Som úplne bez slov. Sme z toho zničení. Všetci tam máme rodiny a niektorých z nich stále nenašli. Je tam veľmi studené počasie a veľmi sa bojíme. Pomaly už strácame nádej,“ povedal Hassan počas emotívneho rozhovoru.

Ten už robí všetko, čo je v jeho silách, aby pomohol ľuďom, ktorí to momentálne potrebujú najviac. „Momentálne som na Cypre a snažím sa vyzbierať čo najviac peňazí. Ďalej pracujem na tom, aby sa zásoby, ktoré sa tu zhromažďujú, dostali čo najskôr do Turecka. V najbližších dňoch tam pôjdem aj ja a pripojím sa k záchranárom. Je stále veľa oblastí, ktoré boli zasiahnuté a doteraz sa tam nedostala žiadna pomoc. Nie je tam nikto, kto by im pomohol," doplnil herec.