LOS ANGELES - Katy Perry pred pár dňami potešila fanúšikom videoklipom k novému singlu Never Really Over. Vizuál plný farieb retro kostýmov je celkom vkusnou ukážkou toho, ako bude vyzerať nová tvorba tejto 34-ročnej hviezdy. Svojich nástročných fanúšikov zrejme toutou piesnou nepoteší, no k dospelej žene sa hodí oveľa viac, než skladby ako Roar či California Gurls.