Výzva poslanca šéfovi Finančnej správy: Podkopávate dôveru verejnosti! Všetko je inak, tvrdí šéf daniarov

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar, Ramon Leško)

Kišš sa v piatok popoludní postavil pred novinárov, kde sa kriticky vyjadroval na adresu šéfa Finančnej správy Jozefa Kissa. Dôvodom má byť fakt, že podľa slov poslanca za Progresívne Slovensko šéf inštitúcie ani pol roka od svojho vymenovania do funkcie nepredstavil plán, ako riešiť problémy inštitúcie, a vyzval ho, aby sa nevyhýbal otázkam poslancov. Okrem toho vyzval Kissa, aby objasnil pochybnosti o fungovaní inštitúcie. Pripomenul, že Finančná správa zodpovedá za výber viac ako 20 miliárd eur z daní.

“Znepokojujú nás informácie o personálnej politike na úrade, návrat takzvaných našich ľudí, teda oligarchov Smeru. Pán Jozef Kiss sa do funkcie dostal netransparentne a rovnako netransparentne pod ním funguje aj Finančná správa. To všetko ohrozuje výber daní,” uviedol Kišš.

Na slová poslanca parlamentu v piatok podvečer zareagovala aj samotná Finančná správa. Tá sa voči výrokom Kišša dôrazne ohradila. Ako samotný prezident inštitúcie uviedol, na všetky otázky z otvoreného listu poslanca Kissa odpovedal na Výbore pre financie a rozpočet ešte začiatkom mája tohto roka. Počas rokovania výboru okrem toho prezenzoval Správu o stave informačných systémov Finančnej správy.

"Na tomto výbore bol prítomný aj menovaný poslanec a vypočul si odpovede aj na otázky, ktoré dnes doručil. Pán poslanec nevydržal do konca rokovania výboru a preto mu môžu niektoré dôležité informácie chýbať. Mohol ale využiť pozvanie zo strany Jozefa Kissa, ktoré komunikoval na výbore ako pozvánku pre všetkých členov výboru a deklaroval ochotu ich prijať na finančnej správe kedykoľvek prejavia záujem o ďalšie informácie. Dnešná demonštratívna aktivita pána poslanca je preto iba vykopávanie otvorených dverí a považujeme ju za politicky motivovanú pred euro-voľbami pričom na jej zneužívaní sa odmietame zúčastňovať," uviedol prezident inštitúcie.

Prezident finančnej správy Jozef Kiss: Finančnú správu bude mať dva piliere, daňový a colný (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Ešte 16. mája Kiss v rozhovore pre Topky.sk uviedol, že bývalé vedenie finančnej správy vypovedalo zmluvy na informačné systémy, ktoré ročne zabezpečujú výber daní vo výške 800 miliónov eur. Urobilo tak bez toho, aby mali iných dodávateľov či vlastný systém. V tom čase prebiehali rokovania s pôvodným dodávateľom o podpise dodatkov k zmluve, ktorá bola vypovedaná. "Táto firma žaluje finančnú správu pre porušenie autorských práv a autorského zákona. Žaluje nás pre neoprávnené vstupy do systému. Bavíme sa o niekoľko miliónových škodách, ktoré nám hrozia. Môžem to potvrdiť. Aj analýza, ktorú sme si dali urobiť, jednoznačne potvrdila, že niektoré systémy, ktoré táto firma dodávala, boli finančnou správou a jej zamestnancami odkopírované bez súhlasu majiteľa systému. Je to v rozpore so zákonom. Uvidíme, ako žaloby dopadnú. Musíme rátať s tým, že súdny spor môžeme prehrať. Pre mňa je to neakceptovateľný stav. Paradoxné je, že to nie je jediná firma. Je viac dodávateľov IT systémov, ktorým od roku 2020 boli robené daňové kontroly a spravené daňové doruby. Následne sa s tými firmami rokovalo, aby previedli majetkové práva a zdrojové kódy na finančnú správu a riaditeľstvo. Príde mi to vysoko neštandardné," uviedol.

Finančná správa v reakcii na slová poslanca Kišša dodala, že obdobné aktivity stupňujú napätie v spoločnosti, zvlášť ak zneužíva tému dôvodu odchodu Jozefa Kissa z PPA, ktorou bolo ohrozovanie jeho rodiny. "Na záver ešte dodávame, že pán poslanec Štefan Kišš bol na spomenutom poslaneckom výbore vyzvaný jeho predsedom na ospravedlnenie sa prezidentovi Jozefovi Kissovi za jeho predchádzajúce vyjadrenia a do dnešného dňa tak neurobil," uzavreli.