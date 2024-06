MIMORIADNE Dunaj v Bratislave prekročil 2. povodňový stupeň! Očakáva sa jeho vyliatie: Polícia apeluje na ľudí

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, SHMÚ)

BRATISLAVA - Dunaj sa v Bratislave neustále dvíha. Napriek všetkým utorkovým predpovediam to však vyzerá, že rieka ostane tesne pod druhým stupňom povodňovej aktivity. Bratislavský kraj v utorok informoval, že povodňová vlna z Rakúska už dorazila, no podľa predpovedí meteorológov dorazí počas stredy. Zatiaľ je dobrou správou, že žiadne veľké škody zatiaľ vyliata voda nenapáchala. V stredu o 13.00 h však hladina Dunaja v Bratislave prekročila 2. povodňový stupeň, o 13.45 h aj rieka Morava.

Zvýšená hladina rieky Dunaj v stredu ráno

Zvýšená hladina rieky Dunaj v stredu ráno (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Protipovodňové opatrenia na Tyršáku

Protipovodňové opatrenia na Tyršovom nábreží v Bratislave (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

14:30 V nabližších hodinách polícia očakáva vyliatie Dunaja v Petržalke

Vzhľadom na súčasný stav povodňovej situácie sa očakáva v najbližších hodinách vyliatie rieky Dunaj a to aj v mestskej časti Petržalka – Tyršovo nábrežie. Informuje o tom bratislavská krajská polícia. "V tejto súvislosti apelujeme na občanov, aby rešpektovali pokyny policajtov štátnej polície, ako aj mestskej polície, a aby nevstupovali na miesta označené páskou so zákazom vstupu," uvádza. Dodáva, že hliadky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave aj naďalej dohliadajú na bezpečnosť občanov v týchto oblastiach.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

13:58 Aktuálna hydrologická a meteorologická situácia na Dunaji a Morave

Za posledných 24 hodín sa v nemeckom povodí Dunaja už nevyskytli takmer žiadne zrážky, v rakúskom povodí boli zaznamenané len slabé zrážky s úhrnmi do 5 mm a v povodí Moravy zrážky v severovýchodnej časti povodia do 15 mm. Informuje o tom SHMÚ. "V hornej časti slovenského úseku Dunaja je oproti včerajšku výrazný vzostup vodných hladín, v dolnej časti Dunaja je mierny vzostup. Na hornom úseku slovenskej časti Moravy je vzostup, v strednej časti Moravy je ustálenosť a v dolnej časti je výrazný vzostup spôsobený vysokým vodným stavom na Dunaji," približuje.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa predpokladaného vývoja situácie očakávajú v hornej časti slovenského úseku Dunaja dnes v popoludňajších až večerných hodinách kulmináciu a následne mierny pokles, v jeho dolnej časti ešte vzostup. Na hornom úseku Moravy očakávajú meteorológovia pokles, v strednej časti vzostup, na dolnom úseku Moravy predpokladáme kulmináciu ešte dnes a následne je predpoklad mierneho poklesu.

13:50 Druhý stupeň povodňovej aktivity dosiahla aj rieka Morava v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. O 13.45 h dosiahla jej hladina 570 centimetrov, teda presne hranicu druhého stupňa.

(Zdroj: SHMÚ)

13:40 Efektívne protipovodňové prijatie ocenil aj podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Mieni, že ide tiež o jeden z výsledkov rozhodnutia prvej vlády Roberta Fica (Smer-SD) o budovaní protipovodňových zábran. "Ukazuje sa, že strategické projekty majú dlhodobý význam," dodal.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

13:35 Minister Taraba po rokovaní vlády aktualizoval informácie o kulminácii Dunaja v hlavnom meste, ku ktorému by malo prísť vo večerných hodinách. Rovnako v súvislosti so zlepšeným počasím upozornil na to, že sa bude zvyšovať prietok okolitých riek tak, aby sa povodňová vlna dostala skôr z územia. "Preto sa na niektorých miestach môžeme dostávať do pásma druhého stupňa povodňovej aktivity, nehrozí však žiadna záplava," uistil.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

13:12 Podľa aktuálnej prognózy by mal Dunaj medzi Viedňou a Bratislavou dosiahnuť podvečer úroveň 5-ročnej povodne, informuje iMeteo s tým, že prietok by mal na stanici Wildungsmauer dosiahnuť viac ako 6 600 m3 za sekundu. Aktuálne dosahuje 6 400 m3 za sekundu.

13:05 Dunaj v Bratislave prekročil 2. povodňový stupeň. O 13.00 h mal hladinu 752 centimetrov, informuje SHMÚ na webe.

12:10 Takmer polovicu úmrtí počas záplav tvoria úmrtia vo vozidlách. Šoférovanie cez zaplavené oblasti môže byť extrémne rizikové. Vyplýva to z odporúčaní civilnej ochrany zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR. Priblížila, že ľudia nemajú ostávať v zaplavenom aute v prípade zaliatia vodou. Odporúča vystúpiť a nájsť si vyvýšené miesto. Čo je správne urobiť, nájdete tu >>

11:30 V Bratislave pokračujú na Tyršovom námestí s protipovodňovými opatreniami. Na situáciu dohliadajú aj policajné zložky.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

10:45 V bratislavskej mestskej časti Devín vyhlásili v stredu ráno mimoriadnu situáciu

Dôvodom je povodňová aktivita 1. stupňa a hrozba vybreženia rieky Dunaj a zaplavenia obývaného územia. Mimoriadna situácia sa týka lokalít Pri Sihoti a Stará Horáreň. Informovali o tom z devínskeho miestneho úradu. "Počas pretrvávania mimoriadnej situácie bude krízový štáb mestskej časti Bratislava-Devín koordinovať aktivity s dotknutými organizáciami a subjektmi, ktorých úlohou je zabezpečiť opatrenia v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Trvanie mimoriadnej situácie sa predpokladá do poklesu hladiny rieky Dunaj a odstránenia následkov tejto udalosti," informuje samospráva s tým, že o priebehu budú dotknutí obyvatelia priebežne informovaní krízovým štábom mestskej časti.

10:40 Do konca týždňa môže nastať druhá vlna

Vo večerných hodinách by mal Dunaj v Bratislave kulminovať. Uviedol to hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. "Pravdepodobne túto povodňovú vlnu zvládneme pri prvom stupni povodňovej aktivity, aj keď parametre v úseku mesta by mohli dosahovať na chvíľu úroveň druhého stupňa povodňovej aktivity," skonštatoval Bocák. Je však podľa neho možné, že do konca týždňa nastane druhá vlna. "V povodí Dunaja v Nemecku a Rakúsku sú predpovedané dažde s úhrnom od 20 - 60 milimetrov," objasnil.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hovorca SVP poznamenal, že na Devíne sú naďalej osadené mobilné hradenia a práce sú vykonávané aj v Komárne, kde je podľa neho preventívne vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity. Doplnil, že v Komárne sa očakáva v stredu poobede a večer dotekanie Dunaja. Situáciu podľa jeho slov monitorujú a v prípade potreby vedia operatívne zasiahnuť, postaviť mobilné hradenia, a tak bezpečne previesť Dunaj cez zastavané územia.

10:32 Zvrat nastáva aj v prípade hladiny Dunaja v Bratislave. Kým ráno sa hovorilo, že bude kulminovať na prvom povodňovom vstupni, nová predpoveď hovorí, že prekročí druhý stupeň. Aktuálne (10.30 h) dosahuje 745 cm. Podľa predpovede by mal po 11-ej hodine dosiahnuť druhý povodňový stupeň, pričom hladina Dunaja v Bratislave bude stúpať až do nočných hodín. Hrozí, že sa Dunaj vyleje, keďže v súčasnej dobe je to na niektorých miestach hraničné a hladina má do večera ešte ďalej rásť.

(Zdroj: SHMÚ)

10:05 Predpoveď sa zmenila. Po tom, čo dnes v ranných hodinách dosiahol Dunaj pod Devínom úroveň dvojročnej vody, na chvíľu jeho hladina poklesla, no už opäť stúpa, informuje iMeteo. Všetko nasvedčovalo tomu, že Dunaj po Devínom bude dnes v ranných hodinách kulminovať. Situácia sa ale nečakane zmenila pred 8.00 h, keď začala hladina Dunaja znovu narastať. Aktuálne (10.00 h) hladina Dunaja na Devíne dosahuje 690 cm, teda o 10 cm viac, ako tomu bolo pred dvomi hodinami.

(Zdroj: SHMÚ)

09:50 Protipovodňové opatrenia zaviedli aj na Tyršovom nábreží. Vzostup hladiny funguje ako atrakcia, len na tomto mieste prúdi množstvo ľudí.

Opatrenia na Tyršáku v stredu ráno (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

09:45 V stredu ráno hlásia horšiu situáciu majitelia hausboatov pri Poldri v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Niektorí majú problém sa do nich dostať suchou nohou.

Situácia v stredu ráno pri Poldri v Rusovciach (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

09:20 Kulmináciu Dunaja očakávame okolo 11.00 h, situácia je stabilizovaná

Situácia okolo povodňovej aktivity je stabilizovaná, uviedol pred rokovaní vlády minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS). "Tak, ako sme predpokladali, nedochádza ku žiadnej desaťročnej ani storočnej vlne, okolo 11.00 h by mala nastať kulminácia, niekde okolo 738 cm, takže nedosiahneme ani ten druhý povodňový stupeň," uviedol.

Tomáš Taraba sa vyjadruje k situácii so zvýšenou hladinou Dunaja (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Upozornil, že opatrením, ktorým sa v priebehu utorka (4. 6.) zapojilo do činnosti všetkých osem turbín na výrobu elektrickej energie v Gabčíkove, sa zvýšil nielen pretok vody, a tým znížilo povodňové riziko, umožnilo to zároveň vyrobiť viac elektrickej energie. "Prinesie to výrazný finančný benefit, rátame, že do pondelka bude ten extra zárobok na úrovni 12 miliónov eur," uviedol minister. Pochválil v tejto súvislosti činnosť odborníkov z envirorezortu, Vodohospodárskej výstavby, Slovenského vodohospodárskeho podniku i Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rovnako ocenil i opatrenia, ktoré urobili v Rakúsku na tamojšej časti Dunaja.

08:10 Pre Bratislavu naďalej platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Výstraha prvého stupňa platí pre okres Dunajská Streda. "Vzhľadom na vývoj hydrologickej situácie v nemeckom a rakúskom povodí Dunaja očakávame na slovenskom úseku Dunaja a v dolnej časti Moravy výrazný vzostup vodných hladín s prekročením 2. stupňa povodňovej aktivity v stanici Bratislava-Dunaj a Devínska Nová Ves-Morava," hovoria meteorológovia zo SHMÚ.

(Zdroj: SHMÚ)

Polícia letecky monitoruje situáciu vodných tokov (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Ranné hodiny so sebou priniesli kulmináciu Dunaja pod Devínom, pričom Dunaj na tomto mieste dosiahol ročnú povodeň. Informuje o tom iMeteo s tým, že kulminácia rieky sa v dopoludňajších hodinách očakáva aj v Bratislave. Pôvodne sa očakávalo, že rieka bude kulminovať vo štvrtok. Dodáva, že na horných úsekoch Dunaja v južnom Nemecku dosiahla voda úroveň 100-ročnej vody. V nemeckom Regensburgu to však bola už len štatisticky 30-ročná voda a v Passau išlo o štatisticky 10 až 15 ročnú vodu.

(Zdroj: SHMÚ)

V Bratislave dosahuje Dunaj v stredu o 07:45 h hladinu 740 cm, teda je desať centimetrov pod 2. stupňom povodňovej aktivity. V prípade Devínu má hladina Dunaja 680 cm. Devínska Nová Ves hlási hladinu rieky Morava 555 cm. Hladina riek by však v nasledujúcich dňoch už nemala rásť.

(Zdroj: SHMÚ)

Povodňová vlna na Dunaji pozvoľna postupuje cez Rakúsko a na základe najnovších predpovedných materiálov by mala na Slovensko doraziť počas stredy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v utorok neskoro večer.

Aktuálny stav (utorok 21.42 h) a predpokladaný vývoj hladiny Dunaja v stanici Wildungsmauer v dolnom Rakúsku (Zdroj: SHMÚ/noel.gv.at)

Aktuálny stav (utorok 21.42 h) a predpokladaný vývoj hladiny Dunaja v stanici Korneuburg v dolnom Rakúsk (Zdroj: SHMÚ/noel.gv.at)

V stanici Bratislava presiahla v utorok hladina úroveň 1. stupňa povodňovej aktivity, rovnako aj v stanici Devínska Nová Ves, kde je dôvodom spätné vzdutie Moravy (SPA). "Rozvodnená rieka sa už vylieva na priľahlé záplavové územia v jej blízkosti, bezprostredné ohrozenie obyvateľstva aj pri pohľade na vývoj nehrozí," hovoria meteorológovia.

Opatrenia, na ľudí číha ďalšia nástraha

Viaceré oblasti v blízkosti tokov Dunaja a Moravy sú preventívne zabezpečené proti vstupu osôb, informuje bratislavská mestská polícia na sociálnej sieti. Uzatvorené je napríklad Tyršovo nábrežie, Slovanské nábrežie pod hradom Devín ako aj cyklotrasa pod Mostom Slobody v Devínskej Novej Vsi. "Vyzývame verejnosť, aby sa týmto lokalitám, z dôvodu zaistenia bezpečnosti, vyhla," uvádza polícia.

(Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava)

Preventívne opatrenia sa preto týkajú Tyršovho nábrežia, kde je od pondelka (3. 6.) uzatvorené dolné parkovisko. "Prognóza v súčasnosti predpovedá vybreženie Dunaja v spodnej časti nábrežia, preto zatvárame aj druhé parkovisko pri Mýtnom domčeku a v spolupráci s prevádzkovateľmi pripravujeme túto lokalitu v záplavovom území na vyliatie vody, v súlade s povodňovým plánom pre druhý stupeň," priblížil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Doplnil, že v okolí parkoviska pod hradom Devín osadil Slovenský vodohospodársky podnik dočasné protipovodňové zábrany.

Hladina Dunaja stúpa, na Devíne stavajú protipovodňové zábrany (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Mimo osídlených území už buď sú, alebo v blízkej dobe budú zaplavené rozsiahle prírodné územia, kde sa s vybrežením riek počas povodní ráta. V týchto lokalitách sa nachádzajú liahniská komárov," skonštatoval Vallo. Okrem vody tak na ľudí číha aj ďalšia nástraha. Liahniská preto priebežne monitorujú a po vyliahnutí lariev komárov v nich bude mesto ihneď zasahovať s larvicídom BTI.