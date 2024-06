VRAŽDA slávneho rapera: Našli ho ZASTRELENÉHO v garáži!

(Zdroj: Profimedia)

GÖTEBORG - Švédske úrady zadržali dvoch podozrivých v súvislosti s utorkovou vraždou rappera C. Gambina, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru. C. Gambino prišiel o život tento týždeň po tom, čo utrpel najmenej dve strelné rany. Policajti sa domnievajú, že smrť umelca súvisí s násilím medzi gangmi, s ktorým sa severská krajina dlhodobo stretáva.

Gambino bol zastrelený v garáži v Göteborgu na západe Švédska. „Polícia zadržala dve osoby podozrivé z napomáhania k vražde,“ uviedlo vo vyhlásení štátne zastupiteľstvo. Raper na verejnosti vystupoval vždy v maske a nikdy neodhalil svoju identitu. Úrady jeho skutočné meno tiež odmietli prezradiť. Mladý umelec podľa nich mal väzby na zločineckú sieť.

(Zdroj: Profimedia)

Skladby asi dvadsaťpäťročného C. Gambina si na platforme Spotify mesačne vypočuje takmer milión ľudí. V piatok bol C. Gambino podľa dát Spotify najviac prehrávaným švédskym umelcom za posledných 24 hodín. Minulý mesiac C. Gambino obdržal cenu Grammis, švédsku obdobu amerických Grammy, ako najlepší švédsky raper roku 2023. Masku si C. Gambino nedal dole ani pri preberaní sošky.

Švédsko sa v poslednej dobe stretáva s vojnami gangov. Za uplynulých desať rokov sa v severskej krajine počet prípadov smrteľných útokov strelnou zbraňou viac ako strojnásobil. Tento týždeň švédsky súd uložil doživotné tresty dvom mužom, ktorí zastrelili pätnásťročného mladíka a dospelého muža pri vybavovaní účtov medzi znepriatelenými gangmi. Rovnaký trest uložil tento rok aj muži za to, že k vražde člena nepriateľského gangu naviedol pätnásťročného chlapca.

(Zdroj: Profimedia)