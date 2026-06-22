Mokráňová v sexi plavkách vyrukovala s priznaním: Toto si odmieta dať aj za cenu kritiky!

TALIANSKO - Bývalá hviezda reality šou a fitnesska Lucia Mokráňová sa pochválila postavou v plavkách, za ktorú by mnohé ženy dali čokoľvek. Namiesto obdivných komentárov však otvorila tému, s ktorou sa stretáva pravidelne. Ľudia podľa nej nechápu jednu vec.
Lucia Mokráňová patrí medzi ženy, ktoré si na svojej postave dávajú záležať. Pravidelne cvičí, zdravo sa stravuje a výsledky svojej disciplíny občas ukáže aj na sociálnych sieťach. Najnovšie zverejnila záber v plavkách, na ktorom predviedla svoju vyšportovanú figúru.
K fotografii však nepridala len úsmev či letný pozdrav. Rozhodla sa prehovoriť o téme, s ktorou sa podľa vlastných slov stretáva veľmi často. Reč je o alkohole. „Často sa stretávam s kritikou, keď odmietnem pohár prosecca alebo iného alkoholického nápoja,“ priznala blondínka. Následne uviedla aj reakcie, ktoré vraj počúva pravidelne: „Čo? Nepiješ?“, „Ani prosecco?“, či „Daj si aspoň jeden pohárik.“
Mokráňová však má v tejto otázke jasno. „Pre mňa je dôvod jednoduchý. Alkohol mi nechutí, necítim sa po ňom dobre a neprináša mi nič, čo by som vo svojom živote potrebovala,“ vysvetlila. Známa influencerka zdôraznila, že nikoho neodsudzuje za to, ak si občas dopraje pohár vína alebo prosecca. Sama však zistila, že jej život bez alkoholu vyhovuje viac. „Mám viac energie, lepšie spím, lepšie regenerujem po tréningoch a na druhý deň sa cítim sviežo. Nepotrebujem alkohol na to, aby som sa zabavila, zatancovala si, smiala sa alebo si užila krásny večer s priateľmi,“ napísala.
Na záver poslala svojim sledovateľom jasný odkaz. Podľa nej by malo byť úplne normálne povedať „nie, ďakujem“ bez toho, aby človek musel svoje rozhodnutie obhajovať. „Dôležité je robiť to, čo vyhovuje vám, nie tomu, čo od vás očakáva okolie,“ odkázala. A hoci jej fanúšikovia tentoraz obdivovali najmä jej vyšportovanú postavu v plavkách, Lucia otvorila tému, s ktorou sa zrejme stotožní nejeden človek.
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