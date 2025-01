Za Táňou Radevou (†67) SMÚTIA aj známi Slováci: Nevedeli, že je VÁŽNE CHORÁ... Zbohom, Táni!

(Zdroj: TV Markíza/Ján Zemiar)

Pavol Plevčík, herec

„Milujte umenie v sebe, nie seba v umení”! To bola jedna z prvých myšlienok, ktoré si nám prísne, ale s láskou v očiach odovzdala ako pedagogička herectva na Konzervatóriu. Od vtedy sme spolu strávili roky v škole na hereckých tvorbách plných smiechu, neskôr sa z nás stali kolegovia a nakoniec aj priatelia. Vždy si mi bola obrovským vzorom ako človek, aj ako úžasná herečka. Drahocenný dar ľudskosti a pokory si s veľkou vervou vkladala do každej svojej role. Životnej aj tým na javisku! Ďakujem ti za všetko čo si ma naučila! Budeš nám veľmi chýbať. Blízkym a rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť a posielam veľa sily na zvládnutie tých najťažších chvíľ, ktoré život prináša. Zbohom Táni...

Eva Pavlíková, herečka

Som z toho v šoku... Ja som s ňou naposledy bola fyzicky ešte pred covidom. Bola hosť u mňa v Divadelnej kaviarni. Skvelá herečka a skvelý človek. Bude chýbať... Nevedela som, že je až tak vážne chorá... Nech odpočíva v pokoji :(

Přemysl Boublík, herec

Pamätám si, ako som si pýtal radu, keď som začínal v dabingu a trápil som sa, ako na to, čo mám robiť... Ona mi povedala: „Vieš čo, Přemek, s tým sa človek musí narodiť, ako ja... Ja som skrátka prvýkrát prišla od dabingu a išlo mi to. Mala som pocit, že som sa pre to narodila.“ Tak som si povedal, že to nie je moja cesta. A ona mi povedala: „Tvoj čas určite raz príde, nemôžeš to len vzdať. Ale máš to ťažšie.“ Táňa Radeva si zachovala pokoru, čo bolo na nej znať po celý život v jej výkonoch, v prístupe k životu, k ľuďom okolo, preto som si ju nesmierne vážil.

Petra Polnišová, herečka

Michaela Kapráliková, herečka

Lukáš Pavlásek, herec

Petra Bubeníková, herečka

Štefan Martinovič, herec

Monika Hilmerová, herečka

Michaela Čobejová, herečka

