Zakázaná láska Táne Radevy (†67): Zamilovala sa do ŽENATÉHO muža… Bol to jej OSUDOVÝ!

Táňa Radeva (Zdroj: TV Markíza)

Príbeh lásky Táne Radevy bol naozaj zaujímavy. Osud - aj takto by sa dalo stretnutie herečky a bulharského výtvarníka opísať. Bolo to podľa nej ako blesk z jasného neba. Miroslav bol v čase, keď ho stretla v Bratislave ženatý a mal dcéru. Raz mu však veštica povedala, že stretne blondínku, ktorá mu prevráti život na ruby, píše portál dobrenoviny.sk.

Ako píše spomínaný portál, ich prvé zoznámenie prebehlo na autobusovej zastávke, keď herečka čakala na spoj číslo 39 smerujúci na vysokoškolský internát. Zoznámila ich kamarátka Anka. „Máš úsmev ako Gérard Philip, môj obľúbený herec,“ povedala mu. „A ty sa podobáš na moju prvú lásku,“ povedal jej Miro. Jeho kamarát poznamenal, že by z tohto mohlo niečo vzniknúť. „Ťažko, ja som ženatý a mám dcéru,“ prezradil umelec. Spomínaný osud to však zariadil všetko inak...

Keď sa dozvedela, že je ženatý, zrútil sa jej svet, píše týždenník Plus 7 dní. „Okamžite som náš vzťah zastavila, no Miro mi stále nadbiehal. Až tak okato, že sa to dozvedela jeho manželka,“ hovorila. Manželka sa výtvarníka nechcela vzdať. „Vyhľadala ma u mňa doma a o všetkom sme sa porozprávali. Cítila som sa poriadne nepríjemne. Bolo to proti mojím morálnym zásadám, ale citom človek nerozkáže. Samozrejme som jej sľúbila, že dám od jej manžela ruky preč,“ tvrdila Táňa.

Spomínaný osud to však zariadil všetko inak... Ako sa hovorí, láske nerozkážeme. Túto situáciu vyriešil až list od Mirovej manželky. Oznámila mu v ňom, že sa chce rozviesť. „Možno videla, ako po mne Mirko túži, tak nám nechcela brániť. Už sa to nedozvieme,“ uzatvorila.