Detaily POHREBU českého moderátora (†40): Rádio ho bude vysielať NAŽIVO!

(Zdroj: Instagram Rádio Kiss)

PRAHA - Minulý týždeň Česko zasiahla správa o náhlom úmrtí len 40-ročného moderátora Jiřího Vondru. Toho po tom, čo neprišiel do práce, našli doma mŕtveho. Pohreb sa uskutoční v piatok 24. 1. 2025... A kvôli obmedzenej kapacite plánuje jeho domovské Rádia Kiss vysielať z poslednej rozlúčky priamy prenos!

Informácia o náhlom úmrtí moderátora Rádia Kiss Jiřího Vondru zasiahla celé Česko. Po tom, čo neprišiel do práce, ho totiž našli doma mŕtveho. Čo bolo príčinou jeho náhleho skonu sa spočiatku nevedelo, moderátor totiž netrpel žiadnymi zdravotnými problémami... Alebo aspoň o nich nevedel.

„Zistilo sa, že Jirka zomrel na vrodenú srdcovú vadu, o ktorej nevedel. To je oficiálna informácia,“ povedal počas pondelkového vysielania Odpoledního Jumpu na rádiu Kiss jeho kolega Radek Hrdina. A odhalil aj detaily jeho poslednej rozlúčky.

„Rozlúčenie s Jirkou prebehne tento piatok 24. januára v smútočnej sieni v Rokytnici nad Jizerou, odkiaľ pochádzal. Bude to v čase, kedy so mnou pravidelne šťartoval popoludňajšie vysielanie. To znamená o 14-tej hodine,“ povedal Hrdina vo vysielaní.

„Jirka bude mať rozlúčku verejnú. To je to, čo mnohí z vás chceli vedieť, či bude možnosť sa s Jirkom rozlúčiť. Áno, bude,“ pokračoval. Rodina však podľa webu eXtra.cz upozornila, že kapacita smútočnej siene je obmedzená, preto sa rádio rozhodlo pre netradičný krok.

„Pretože nie každý má možnosť prísť, bude obrad prenášaný naživo, aby všetci fanúšikovia mali možnosť sa rozlúčiť so svojím obľúbeným moderátorom. Je to výnimočné, prvýkrát a dúfame, že aj naposledy. Je to udalosť, ktorá nás stále drvý,“ dodal Vondrov dlhoročný kolega.