Ďalšie meno novej série Let's Dance: Obrovské PREKVAPENIE... Tohto by tam čakal málokto!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Ešte pred koncom roka Markíza odhalila mená nových moderátoriek Let's Dance, aj prvého súťažiaceho. Konkrétne súťažiacej - Zuzany Mauréry. No a známe je už aj ďalšie, ktoré mnohých prekvapilo. Tohto by v šou čakal málokto!

Už na jar budúceho roka sa na obrazovky opäť vracia obľúbená tanečná šou Let's Dance. Bude to neuveriteľná desiata séria súťaže. Markíza už oznámila, že moderovať ju budú Anička Jakab Rakovská a Janka Kovalčíková a diváci sa už teraz môžu tešiť na tanečné kreácie herečky Zuzany Mauréry. No a známe je ďalšie meno súťažiaceho.

A toto by čakal málokto. „V jubilejnom ročníku Let's Dance sa na tanečný parket postaví športovec, ktorý sa môže chváliť titulom majster sveta a Slovensku robil vo svete roky dobré meno - Peter Sagan,“ informovala Markíza na sociálnej sieti Instagram. Cyklista vraj pôvodne ponuku prijať nechcel. No napokon si to rozmyslel a dnes chce byť minimálne taký dobrý, ako Patrick Swayze.

„Keď prišla ponuka byť súčasťou Let's dance, tak moja prvá reakcia bolo - jednoznačne "nie"! Preto lebo som nikdy netancoval a vôbec som si nevedel predstaviť, že by mi to mohlo ísť. Ale keďže sa rád pozerám na tanec, ako taký a mám rád napr. aj divadlo, tak som nad tým trochu začal uvažovať. Zároveň táto ponuka prišla vlastne v správnom čase, nakoľko som uzavrel športovú kapitolu a môžem sa príprave venovať prakticky naplno. Bez dostatku času na tréning by som do toho nešiel. Lebo keď už tancovať, tak minimálne na leveli môjho tanečného idola - Patricka Swayzeho. Nemám absolútne žiadne očakávania, ale veľmi sa teším na túto novú skúsenosť, plánujem si to užiť a odpáliť veľkú šou!“ vyjadril sa Sagan.