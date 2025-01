Patrícia Vittek (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Patrícia Vitteková prežíva jedno z najkrajších životných období. Už nejaký ten čas je šťastná po boku nového partnera a vyzerá to tak, že sa jej darí aj po pracovnej stránke. Dokonca sa pochválila veľkolepou novinkou!

Patrícia Vitteková rozhodne nepatrí k ženám, ktoré sedia doma so založenými rukami. Úspešná podnikateľka ide z projektu do projektu a aktuálne v pracovnej oblasti vstupuje do novej životnej kapitoly – podcastovej.prezradila s nadšením.

Projekt je pre ňu nielen pracovnou, ale aj osobnou výzvou. „Neviem, či sa veľmi zameriavam na to, či je nejaká diera na trhu, stále si myslím, že ľudia, ktorí vyhľadávajú podcasty, niečo hľadajú. Možno sami v sebe, možno na svojej ceste za úspechom, možno v nejakej situácii, kedy sa necítia úplne komfortne a potrebujú nejakú radu človeka, ktorý je im blízky alebo sympatický,“ prezrádza svoje pohnútky Patrícia.

Ako totiž prezradila, prešla si už skutočne kadečím a sama si uvedomuje, aké dôležité je vedieť zvládnuť aj náročnejšie situácie v živote. A v obdobiach, kedy jej nebolo dobre našla pomoc práve v podcastoch. Patrícia otvorene prehovorila aj o hejtoch, ktoré si na svoju adresu prečítala nielen ona, ale aj jej dcéry. Jeden ju však zasiahol obzvlášť. „Že som ublížila nejakej osobe, a pritom to bolo celé naopak. Takže toto, áno. Keď sa písalo vo všetkých novinách, ako sme sa strašne pobili, a tá realita bola iná,“ prezradila bez servítky ukrivdená brunetka. Čo sa týka jej nového projektu, zrejme sa máme na čo tešiť. Podcast bude totiž v mnohom jedinečný a Patrícia prezradila v čom!

Patrícia Vitteková si vymyslela nový DŽOB: A zlákala aj iné celebrity! (Zdroj: NL/TH)