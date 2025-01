Peter Marcin v ukrutných bolestiach: TY VOLE... kričal priamo na scéne

(Zdroj: Facebook)

Ako vždy, aj tentokrát si Marcin pozval do relácie troch hostí. Mladú herečku Katarínu Krajčovičovú sme videli ako princeznú vo vianočnej rozprávke a hrala dramatickú rolu v seriáli STVR Čas nádejí. Teraz sa dostal na obrazovky seriál Dotyk života, kde sa s ňou stretneme tiež. Alena Pajtinková je členka Slovenského komorného divadla v Martine. Ako herečka sa objavuje v seriáloch a vo vtipných skečoch zábavného cyklu Záhady tela. Je líderkou a speváčkou punkovej kapely Bijouterrier. Štefan Kurilla je majster Aikido. Tomuto druhu japonského bojového umenia sa venuje vyše tridsať rokov a tento jedinečný titul mimo Japonska získal zatiaľ iba on.

Nuž a jeho umenie pocítil na vlastnej koži nielen Peter Marcin, ale aj Katka Krajčovičová. Marcin iba skučal od bolesti a celý čas smerom k divákom opakoval: „Ale to ja nehrám, to naozaj!" A rovnaké to bolo aj s Katkou. Pozrite si ukážku a sledujte aj šou Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke.

Peter Marcin v ukrutných bolestiach: Ty vole... kričal na scéne (Zdroj: STVR)