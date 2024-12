Vzdal sa úlohy v Princeznej ze mlejna: TENTO herec sa na javisku postaral kolegyni o ORGAZMUS!

(Zdroj: Profimedia/ Česká televízia)

Koniec roka sa každoročne spája aj s rozprávkou Princezná ze mlejna. Slovenskí diváci si ju mohli pozrieť na Štedrý deň na Markíze, no Česká televízia ju bude vysielať aj na Silvestra o 8:15 ráno a na Nový rok o 7:35. Zaujímavosťou je, že postavu mlynára mal pôvodne hrať niekto úplne iný... Zdeněk Troška pôvodne oslovili herca Josefa Beka.

V tom čase ho však už trápili zdravotné problémy a lákavú ponuku musel odmietnuť. „Pán Bek mi poďakoval, mrzelo ho to, ale povedal, že má veľmi opuchnuté nohy a je rád, že sa vôbec udrží na nohách. O dva roky, keď sme točili druhý diel, bol už po smrti,“ prezradil webu Prima Ženy režisér Troška. Postavu napokon stvárnil Alois Švehlík.

Josef Bek (Zdroj: Profimedia)

Samotný Bek mal však na svojom konte bohatú hereckú minulosť. Hviezdil nielen pred kamerami, ale aj na doskách, ktoré znamenajú svet. No a práve tam sa kolegyni Zdenke Procházkovej postaral o nezabudnuteľný a veľmi pikantný zážitok. Opísala ho vo svojej knihe s názvom Procházka životem.

„Niekoľkokrát sme boli partnermi na javisku a bola radosť s ním hrať. A zrazu, po rokoch, sme opäť hrali milenecký pár, a tu sa stalo niečo neuveriteľné. Na javisku mi začal šepkať do ucha tie najoplzlejšie slová, čo mieni so mnou robiť. Chrbtom k hľadisku mi ukazovať svoj vztýčený penis, v rámci hrania mi strkal jazyk do ucha,“ šokovala herečka.

A to nebolo všetko. „Raz to vyvrcholilo, keď v režijnom aranžmá si mu v jednej chvíli sadám na kolená. Mal pripravenú ruku, aby mi mohol vliezť pod sukňu a priamo do tých miest, ktoré spôsobujú to najväčšie vzrušenie. Ja som v ten moment snáď ani nevedela, že som v divadle, otriasol mnou taký orgazmus, aký som nikdy predtým ani potom už nezažila,“ opísala v knihe.

Josef Bek (Zdroj: Česká televízia)