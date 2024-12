Šou Pečie celé Slovensko má svojho VÍŤAZA: Prihlásil sa, lebo mal ZLÝ DEŇ v práci!

(Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - V nedeľu spoznali diváci meno víťaza štvrtej série šou Slovenskej televízie a rozhlasu Pečie celé Slovensko. Majstrom amatérskych pekárov a cukrárov na Slovensku sa stal Pavel Nikov. No nebyť zlého dňa v práci, možno by sa do šou ani neprihlásil!

Štvrtá séria šou Pečie celé Slovensko má za sebou veľkolepé finále. Víťazom sa stal Pavel Nikov z Giraltoviec. „Od ukončenia natáčania už prešiel nejaký ten piatok a ja zažívam stále momenty, že sa štípem do ruky, čo sa vlastne udialo. Do šou som sa hlásil s pocitom, že možno to ani nevyjde. A nakoniec som sa ocitol vo finále. Bolo to pre mňa pozitívne prekvapenie, zvlášť po náročných výzvach z posledných kôl,“ priznal pekár.

(Zdroj: STVR)

„Šou Pečie celé Slovensko mi kompletne zmenila život. Mám vďaka nej to privilégium, že sa môžem venovať tomu, čo milujem. Výhru som investoval do zariadenia vlastnej cukrárskej výroby a od septembra v nej už pečiem. Teším sa veľkému záujmu a aj keď je to teraz v spojení so záverom vysielania šou náročné, mám radosť, že sa môžem naplno venovať tomu, čo ma napĺňa,” prezradil Pavel, ktorí všetkým odporúča, aby sa do šou prihlásili.

On tak urobil po zlom dni v práci. „Ja som sa prihlásil v takej slabšej chvíli, mal som zlý deň v práci, konkrétne a som si hovoril, že a čo, možno to nevyjde, možno ma ani nezavolajú na kasting a stojím tu ako víťaz. Takže tá cesta bola neskutočná a som za to vďačný. Nikdy na to nezabudnem,“ dodal Nikov, ktorý v rozhovore okrem iného prezradil aj svoje pocity krátko po víťazstve. Pozrite si video nižšie!

Pečie - víťaz (Zdroj: STVR)