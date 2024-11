Aj majster tesár sa utne! Priznanie profi pekárky Tóthovej: TRAPAS v kuchyni!

Petra Tóthová (Zdroj: Ján Zemiar)

Porotkyňa nesmela chýbať ani na krste tretej knižky Pečie celé Slovensko a nešetrila superlatívmi. Čo teda spoločne s STVR napiekli tentokrát? „Nádhernú, voňavú, farebnú, úžasnú knihu. Je to tretia kniha z tretej série a všetky recepty, ktoré diváci mohli vidieť, si môžu teraz spraviť, aby ich mohli aj ochutnať,“ pochválila Petra nové dielo plné sladkých inšpirácií, nevedela však povedať, čo jej zatiaľ v súťaži najviac chutilo. „To je veľmi ťažká otázka, ale nebudem ešte prezrádzať, aby som nikomu nenadržiavala, takže vám musím povedať, že môžete slintať ďalej, lebo je to nádherne upečený program,“ dodala tajomne.

Aj keď usmievavá cukrárka nezadefinovala najlepší koláčik, odpoveďou na otázku, či má v šou jasného favorita, vás priková ku sledovaniu šou ešte viac! „Táto séria je unikátna v tom, že má veľa pádov a vzrastov a je to ako na húsenkovej dráhe, takže podľa mňa celkový výsledok bude prekvapujúci,“ naznačila Petra a podľa všetkého sa môžeme tešiť na nečakané zvraty.

V jej prípade však neplatí, že obuvník chodí bosý. Petra sa zvŕta v kuchyni aj doma a pečie pomerne často. „Ja veľmi rada každý týždeň striedam iný recept, ale veľmi často sa vraciam k pečeným kysnutým veciam. Momentálne u nás doma, pretože mám 5-ročného chlapca, fičí strúhaný višňový koláč, ten máme vo veľkej obľube,“ prezradila s úsmevom a dodáva. „Ja pečiem minimálne dva až trikrát do týždňa. Ja pečiem a nejem,“ smeje sa Petra.

Ani ona však nemá v kuchyni vždy svoj deň a stalo sa, že jej výtvory putovali rovno do koša. „Myslím, že v začiatkoch to bolo veľmi časté,“ prezrádza porotkyňa sladkej šou a priznáva, že to nebolo tak dávno, čo sa situácia zopakovala. V rozhovore prezradila, kde čerpá inšpiráciu, no pozvala nás aj do zákulisia šou. Netušíte, čo všetko sa tam deje! Určite však viete, čo sa deje na televíznej obrazovke. Sledujte šou Pečie celé Slovensko opäť v nedeľu o 20.30 na Jednotke.

Aj majster tesár sa utne! Priznanie profi pekárky Tóthovej: TRAPAS v kuchyni! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)