Vlado Kobielsky, Matej Tóth, Danka Barteková v relácii Sieň slávy

Matej Tóth je excelentný športovec, ktorý dosiahol až na vrchol v podobe olympijského zlata. Vďaka úspechom sa aj on dostal do relácie Sieň slávy, kde porozprával čriepky zo svojho života. Okrem iného hovoril aj o tom, ako si vlastne uvedomil, že sa chce venovať chôdzi. "Ja som sa ako 10-ročný dostal do atletickej treidy, kde sa skúšali všetky atletické disciplíny a mne vždy skôr išli tie vytrvalostné," začal rozprávať Matej. Do triedy vybrali zo 400 chalanov iba 16-tich, Matej bol sedemnásty. Dali mu proste šancu, nebyť ktorej by dnes v relácii nesedel.

Viac ako životopis však herca a v tomto prípade moderátora Vlada Kobielskeho zaujímalo, kde vlastne vzniká tá technika a ako treba správne chodiť. Predviedol pritom chôdzu vo svojej verzii a požiadal Mateja: "Toto ma musíš naučiť!" Pozrite si video a nezabudnite sledovať reláciu Sieň slávy, v ktorej hosťami olympijského víťaza Mateja Tótha budú otec Peter, Danka Barteková a prezident Slovenskej atletickej federácie a zároveň švagor Peter Korčok. Švrtok o 20.30 na Jednotke.

Matej Tóth učil Kobielskeho rýchlu chôdzu: Herec zožal výsmech! (Zdroj: STVR)