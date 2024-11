Slovenská speváčka po rokoch vzťahu ŠOKOVALA: S priateľom sa ROZIŠLI!

(Zdroj: GettyImages)

Sima o náročnom životnom období informovala na sociálnej sieti Instagram. „Posledné mesiace sa stalo veľa vecí. Okrem iného som veľa ľudí musela odstrihnúť, okolo mňa sa zbehlo veľa hadov, nad veľa vecami som musela popremýšľať,“ napísala. „Takmer každý človek, ktorého som stretla v poslednej dobe chce odo mňa niečo. Každý chce buď lóve, fame, knowhow, každý si chce zo mňa odkrojiť kúsok pre svoj prospech. V tých pocitoch som sa na chvíľu stratila,“ priznala.

„Btw, do toho sme sa stihli s Gajlom rozísť. Surpriseee,“ šokovala fanúšikov. „Ale dali sme to, sme vlastne pre seba stvorení, len keď ťaháš so sebou tak strašne moc sračiek, začne sa to niekde odzrkadľovať. Ale veď každý ťaháme za sebou niečo, ne?“ pokračovala Sima, čím zrejme naznačila, že sú opäť spolu. Všetko to, čo sa v poslednom období stalo, však ventilovala v štúdiu a jej priaznivci sa už čoskoro môžu tešiť na novú tvorbu.



(Zdroj: Instagram SH)