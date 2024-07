Kráska z Ruže je ZADANÁ: Frajera prebrala kolegyni zo šou!

Má frajera! (Zdroj: GettyImages)

Tereza Kosecová patrila k tým najvýraznejším nevestám z prvej série šou Ruža pre nevestu. Dredy a mnoho tetovaní boli jej poznávacím znakom. Aj keď si srdce Tomáša Tarra nezískala, pošťastilo sa jej v realite. Hneď po konci vyšlo na povrch, že je šťastne zadaná s istým fitness trénerom Vladom. Aj keď to až také ružové nebolo. To, že sa dali dokopy počas vysielania, zanechalo stopy na ich vzťahu. Až sa napokon rozišli.

Tereza Kosecová (Zdroj: Vlado Anjel)

„Je to ťažké, ja by som to asi iba tak zhrnula, že nechcem o svojom vzťahu nejako verejne rozprávať, len ono je ťažké, keď sa dáte s človekom dokopy, počas toho ako sa ide vysielať reality šou. Mali sme tam veľa takých problémov, ktoré stále sú a musíme sa k tomu nejako postaviť, my to akože skúšame, pretože toho človeka ľúbim, poznám ho veľmi dobre a uvidíme ako to pôjde, či sa to ešte zachráni alebo nezachráni. Nechávam to proste plynúť," povedala nám v minulosti.

Dnes má však už nového frajera. Má ísť o istého Roberta, ktorý sa venuje rôznym vizualizáciám. Ani Terkin ex nezaháľal. Zbalil totiž jej kolegyňu zo šou Dianu Keszegovú. Tá sa však v Ruži dlho neohriala a diváci si ju zrejme pamätajú len matne. Vypadla hneď v prvej časti. Aktuálne sa dve hrdličky pochválili spoločnou fotkou ruka v ruke z obedu. FOTO nájdete v galérii.

(Zdroj: TV Markíza)