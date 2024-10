NAPADNUTÁ Kövešová sa ozvala z nemocnice: VIDEO Celá od KRVI, vážne zranená, ale... Nevzdáme sa!

Kristína Kövešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Kristína Kövešová je známa svojou odvahou. Prináša reportáže o tých najvážnejších trestných činoch. Či už ide o zneužívanie malých detí, obchodovanie a týranie zvierat alebo organizované skupiny. Markizácka redaktorka sa témam venuje dlhé týždne a neraz sa pričinila o to, aby vinníci boli riadne potrestaní. Aktuálne sa zaoberá prípadom z Trnavy.

Ide o problematickú skupinu, ktorá má na svedomí krádeže, vyhrážky so zbraňami, ale aj surové napadnutia nielen mužov, ale často aj žien, či starších ľudí. Redaktorka bola v Trnave natáčať reportáž aj dnes, no neskončilo to dobre. Skupina ju napadla a markizáčka skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici. Odtiaľ sa aktuálne ozvala. Na sociálnej sieti Instgram zverejnila video.

„My sa už niekoľko týždňov venujeme veľmi vážnemu prípadu, útokom, vyhrážkam a veľmi surovým bitkám často aj na ženách a starších ľuďoch, ktoré sa dejú v Trnave na Farárskom. Prosili ste nás o pomoc, hovorili ste, že táto situácia je už naozaj veľmi kritická a že sa nerieši. Že ju nerieši polícia, že máte veľmi veľký strach o život,“ povedala na úvod Kövešová, ktorá mala na krku fixačný golier.

„Išli sme na toto miesto a stalo sa to, že napadli aj mňa. Momentálne som ešte v nemocnici, ako vidíte ešte celá od krvi, so zlomeným nosom, s ostrasom mozgu a narazenou chrbticou. Čakáme čo bude, pokiaľ ešte mám silu, tak vám toto tu nahrávam,“ pokračovala redaktorka a ďalej zdôraznila, že útokom sa nenechá zastrašiť. Práve naopak, rozhodla sa prípadu venovať ďalej.

„Chcem vám povedať len jednu vec, že sa nevzdáme, budeme sa tomuto prípadu venovať ďalej a ono nie je dôležité to, že mňa niekto napadol. Ja som novinárka, do určitej miery je to súčasť mojej práce. Ale za tých všetkých slušných ľudí, ktorí sa boja, budeme sa tejto téme venovať ďalej a budeme bojovať, aby aj tí kompetentní konečne zasiahli,“ dodala.