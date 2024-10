Adela a Viktor: Odkedy sú rodičmi, pri HÁDKACH si dávajú pozor na túto vec!

(Zdroj: Jan Zemiar)

Manželia Adela a Viktor Vinczeovci sú nielen skvelí moderátori, ale už aj rodičia. Dvojica už nejaký čas s láskou vychováva synčeka Maxíka a vyzerá to tak, že ku šťastiu im už nič nechýba. Viktor si dokonca prednedávnom splnil svoj dlhoročný sen a oficiálne sa z neho stal pilot. A to sa odrazilo aj na spoločnom čase, ktorého má rodinka aktuálne menej. „Aby som mu nekrivdila, netrávime oveľa menej času spolu. On vlastne teraz len končil výcvik a ten si vyžadoval také nárazové odluky. Takže áno, bol aj desať dní preč, ale to nie je niečo, z čoho by sme chceli urobiť pravidelnosť,“ vysvetlila Adela s pochopením pre manželove nové povolanie.

Adela totiž ani tu nezaprie svoju uvedomelosť a na celú situáciu sa pozerá veľmi triezvo.zamýšľa sa Adela nad realitou mnohých rodín a s pokorou dodáva, že si uvedomuje svoje šťastie.

Adela s Viktorom pôsobia ako dokonalý pár, no aj v ich vzťahu sem-tam prehrmí konflikt. Nebýva to však často. „My sa až tak nehádame, akože vieme po sebe vyšteknúť, ale vtedy to robím vedome. Keď sa potrebujem trošku vyventilovať, tak sa až tak nekrotím a hlavne, aby tam nebol v prítomnosti Maxík,“ odhaľuje súkromie Adela. Pre manželov je však podstatné riešiť problémy s chladnou hlavou. „My si dosť vieme tú tému, ktorú riešime, odňať od emócií, položiť na stôl a sa o nej porozprávať,“ prezradila svoj recept na harmonický vzťah.

Reč sa zvrtla aj na synčeka Maxíka, na ktorého moderátorka nedá dopustiť. „Ja sa s ním najradšej rozprávam. Teraz začal predstierať, že číta knihy, takže on prstom ide po písmenkách a rozpráva príbehy, veľmi vtipné,“ usmieva sa hrdá mama s tým, že u nich doma rozhodne nuda nehrozí. V rozhovore však ostrieľaná moderátorka prezradila viac. Napríklad aj to, kde spoločne trávia najviac času. Adela sama dosť času trávi v televíznych štúdiách, napríklad aj pri narkúcaní relácie Trochu inak s Adelou, kam si vždy pozýva zaujímavých hostí. Ak ste zvedaví, koho otázkami vyzvŕta tentokrát, pozrite si Trochu inak v piatok o 21.50 na Dvojke.

