Slovenská herečka zažila predpôrodný rituál: Myšlienky na SMRŤ!

Dominika Morávková (Zdroj: Ján Zemiar)

V júni tohto roka sa na verejnosť dostala informácie, že Dominika Morávková je tehotná. Hovorilo sa, že čaká tretie dieťatko, no ako sa ukázalo, že porodila dvojičky. Radostnú správu priniesol TopStar. Dva maličké zázraky priviedla na svet už začiatkom septembra. Dala im naozaj nezvyčajné mená. Synčekov pomenovala Arun a Viam. Tentoraz mala aj predpôrodný rituál, s ktorým sa podelila na sociálnej sieti Instagram.

Rituálu sa zúčastnili aj jej mama a dcérka. „Stretli sme sa na lúke,lebo tam cítim voľnosť a prirodzenosť. Sedíme na zemi, tancujeme, spievame, smejeme sa, zdieľame svoje príbehy, prežívame radosť z pritomného okamihu," zverila sa. Opísala aj pocity, ktoré prežívala. Počas tehotenstva mala myšlienky na to najhoršie.

„Strach je prirodzenou súčasťou predpôrodného procesu. Na konci nás postaví do väčšej sily a dôvery v seba a pôrodný proces. Môj strach zo smrti bol tentokrát veľký a tlmený v mojej mysli už pár týždňov. Nechcela som ho vypustiť von, lebo som sa bála, že povedať to nahlas znamená, že sa to stane. Tá dôverná blízkosť žien ma viedla k tomu, dať ho VON TU a TERAZ. Veď kde inde? Tým, že som o svojom strachu nakoniec hovorila, mi ho dovolilo rozpustiť z tela aj mysle. Pri pôrode sa síce ukázal, ale bol úplne maličký ako zrnko piesku, a nemal žiadnu moc spochybniť moju dôveru v to, že sa deje pre nás to najlepšie," dodala.