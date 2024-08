Jaroš počas turné SKONČIL na pohotovosti: OBROVSKÉ bolesti... Au, to znie HROZIVO!

Miro Jaroš (Zdroj: Facebook M.J.)

Miro Jaroš je úspešný v tom, čo robí. Deti ho doslova milujú. Jeho piesne si spieva množstvo ratolestí. A preto nie je žiadnym prekvapením, keď spevák vypredáva jeden koncert za druhým. Aktuálne vystupoval v Košiciach, no dozaista nepredpokladal, že po koncerte skončí v nemocnici.„Ahoj Košice, ja idem práve z očnej pohotovosti, kde mi vybrali 3 také maličké úlomky, ktoré som mal zapichnuté pod viečkom, ktoré mi spôsobovali bolesť. Zrejme sa mi tam dostali na koncerte, keď sme včera spievali pesničku Disko. Si pamätám, že ma začalo veľmi bolieť oko," začal v úvode.

„Myslel som si, že to bude nejaká smietka, ktorá sa vyplaví, ale keďže v noci sa mi zle spalo a ráno som sa zobudil na veľmi silnú bolesť, tak som sa rozhodol, že pôjdem na očnú pohotovosť a dobre som urobil, pretože dievčatá, ktoré tam boli, mi pomohli. Mňa teraz to oko bolí oveľa menej, takže vrátim sa na hotelovú izbu a trošku to ešte dospím. Aj takýto je život na turné, ale nemenil by som za nič," pokračoval. „Reálny život. Nie je len o tom, že všetko ide hladko a všetko vychádza ako chceme. Občas pripomenie, že človek je len malý pán na to, aby rozhodoval. Som OK, už to bolí len trochu," dodal.