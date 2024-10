Kontroverzná Slovenka ŠOKUJE: Bola som BITKÁRKA, ale... na základnej škole dostala na DRŽKU!

Mikela (Zdroj: Vlado Anjel )

Influencerka Mikela Vlčeková sa čoskoro predstaví ako ambasádorka novej celebritnej šou Celebrity Combat, kde bude mať na starosti zákulisné informácie. Fanúšikovia ju však neuvidia priamo v ringu. „Ja som povedala, že zápasiť nechcem, pretože som dáma a ani mne, ani môjmu priateľovi, ani mojej rodine by sa nepáčilo, keby som sa išla biť. Ale povedala som, ak by niekto dal pol milióna eur, tak idem," vysvetlila s humorom.

Keďže je jasné, že takáto ponuka nepríde, Mikela sa rozhodla radšej zostať v úlohe zákulisnej ambasádorky, kde sa cíti pohodlnejšie. Zápasenie a tvrdé tréningy jej totiž vôbec nesedia. „Športujem, ale nie box, ani žiadne takéto bitky. A zistila som, že je to na mňa veľmi náročné, ja mám radšej fitko,“ priznala Mikela. Aj keď sa dnes nepovažuje za bitkárku, priznáva, že v mladosti mala úplne inú povahu. „Je pravda, že keď som bola mladá, som sa bijávala na diskotékach. Iba raz som dostala ja na držku na základnej škole, inak vždycky som dávala ja,“ šokuje svojimi slovami tmavovláska. „Bola som bitkárka, ale už mám 35 rokov, som mamička, držím si úroveň, už nie som bitkárka,“ dodáva. Platí však jedna výnimka. „Obrániť sa viem dokonale, keby trebalo, tak sa pobijem neskutočne,“ prezrádza kontroverzná influencerka s úsmevom.

Mikela má však za sebou aj celkom inú a omnoho náročnejšiu „bitku“ – rozvodovú. Tento osobný konflikt bol pre ňu veľkou skúškou, no dnes už cíti úľavu. „Myslím, že už to trošku utišuje, emočne je to v poriadku už dlho, ale bolo to veľmi náročné medzi mnou a manželom. Ja mu prajem všetko dobré a verím, že raz sa budeme vedieť aj nejakým spôsobom aspoň na seba pozrieť,“ nešetrí úprimnosťou Mikela s tým, že stále to nie je ružové a vo svojej úprimnosti pokračuje. „Ono medzi nami bola tak extrémne silná láska, až nezdravá, že od takejto lásky k nenávisti je tenký ľad. A myslím si, že keby tá láska bola zdravá, tak sa toto nikdy nedeje,“ vysvetlila. Keď otvorene priznala dôvody rozchodu, spustila tým reakciu svojho bývalého manžela. „Som veľmi pobúrila svojho manžela, že som si dovolila povedať pravdu. On začal útočiť a nejako sme sa takto verejne pobili.“ Mikela však to, že prepierala svoje súkromie verejne neľutuje, práve naopak. Ako prezradila, pomohla tak mnohým ženám, ktoré žili v podobných toxických vzťahoch. V rozhovore nám prezradila, čo sa dialo za dverami ich domácnosti a odhalila peklo, ktoré zažívala nielen ona, ale aj jej dcérka.

Mikela - CC (Zdroj: NL/TH)