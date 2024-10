TRAPAS Andyho Krausa v Teleráne: VULGARIZMUS v priamom prenose... Markíze hrozí POKUTA!

Andy Kraus a Peter Marcin ako Krímeš (Zdroj: Instagram/Teleráno)

BRATISLAVA - Legendárna dvojica z Uragánu - Andy Kraus (57) a Peter Marcin (58) - boli v utorok hosťami rannej šou Teleráno. Tam okrem iného zaspievali aj pieseň Pridaj mi, ktorá je paródiou na Eminemov hit Without me. Krausovi sa však podarilo vyrobiť aj mini škandál... V priamom prenose totiž vypustil nadávku. Markíze tak teraz hrozí pokuta!

Po prelome milénia patrili k najväčším televíznym hviezdam na Slovensku Andy Kraus a Peter Marcin. Humoristická dvojica so svojou šou Uragán dosahovala rekordnú sledovanosť, hlášky z nej doslova zľudoveli a paródie svetových hitov, v podaní skupiny Krímeš, patrili k najhranejším skladbám tej doby.

Dvojica v utorok prišla do rannej šou Teleráno, aby oznámila, že plánuje novú zábavnú šou a s ňou veľký návrat legendárneho Krímešu. Po dlhých 21 rokoch dokonca opäť "zarapovali" pieseň Pridaj mi, ktorá bola paródiou na Eminemov hit "Without me". Z obrazoviek tak znel známy text: "Mám na obed šunku a štyri vajciaaa..."

Pieseň išla z playbacku... A zdá sa, že jej interprét Andy Kraus si po rokoch jej text už veľmi nepamätal. Alebo žeby si to len neuvedomil? V priamom prenose totiž zaznela vulgárna nadávka "k**va", ktorá nebola nijako vypípaná. A tak televízii hrozí veľký problém. Podľa zákona o vysielaní a retransmisii totiž v takomto prípade hrozí pokuta od 3 319 eur do 165 969 eur.

„Vulgarizmus, ktorý bol neúmyselne odvysielaný v dnešnom živom vysielaní relácie Teleráno v rámci pesničky skupiny Krímeš nás mrzí. Išlo o zlyhanie existujúcich nastavení, prijímame potrebné opatrenia, aby sme ich opakovaniu v budúcnosti zabránili,“ znie stanovisko televízie Markíza, ktoré vydala pre portál Refresher.