Jojkárske Dievča za milión po 20 rokoch: Aha, toto je jej syn... Má ho so slovenským hercom!

Karin Olasová pred 20 rokmi (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Karin Olasová (48) sa kedysi prihlásila do prvej súťažnej reality šou na Slovensku. Vysielala sa v roku 2004, čo je už naozaj dlhá doba. Takto vyzerá herečka po 20 rokoch. A aha, toto je jej syn!

Prvou súťažnou reality šou na Slovensku bolo Dievča za milión v roku 2004, kde hlavnou cenou bola zmluva s televíziou Joj a vlastná relácia. Víťazkou sa stala Karin Olasová, ktorá spolu s kolegyňou Michaelou Suríniovou (dnes Saleh) moderovala reláciu Zlomené srdcia, ktorá sa vysielala len tri mesiace. Nakoniec sa aj tak uplatnila skôr ako herečka, čo má aj vyštudované, než televízna moderátorka.

Zahrala si v mnohých počinoch ako Ordinácia v ružovej záhrade, Búrlivé víno, Druhý dych či Susedia. Zakotvila na Novej scéne, kde istý čas účinkoval aj jej partner, herec Přemysl Boublík. S ním má syna Olivera. Karin tentokrát zavítala do spoločnosti aj so spomínaným synom. Presnejšie na krst druhého štúdiového albumu Nely Pociskovej s názvom Cesta. Piatkový večer si poriadne užili. Aha, ako po 20 rokoch vyzerá víťazka jojkárskej šou a jej 12-ročný syn Oliver! Pri pohľade na ňu akoby sa zastavil čas. Slovenskej herečke by len málokto tipoval 48 rokov.

Krst albumu Nely Pociskovej. (Zdroj: Ján Zemiar)