Rodičia Nely Pociskovej v spoločnosti: Páááni, jej mama je vážne kočka!

Krst albumu Nely Pociskovej. (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková pokrstila svoj druhý album Cesta (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková pokrstila svoj druhý štúdiový album s názvom Cesta. Krstnou mamou sa stala úspešná speváčka Celeste Buckingham. Nechýbalo ani prekvapeniaze od manžela Filipa Tůmu, ktorý jej na pódium doniesol kvety a zaspieval spolu s davom, keďže mala v ten deň aj narodeniny, pieseň "Happy Birthday to you". V hľadisku boli mnohé známe tváre.

Napríklad herec a spevák Matúš Kolárovský, speváčka Emma Drobná, manželka rapera Majselfa Júlia Švehlová či herečka Karin Haydu. Nechýbali samozrejme ani rodinní príslušníci. Svoju maminku prišiel podporiť synček Hector i dcérka Lianka. No a v spoločnosti nechýbali ani Pociskovej rodičia Ľudmila a Milan. Pociskovci sú dozaista na svoju dcérku veľmi hrdí. No za osobitné spomenutie stojí Nelina mama, ktorej to nesmierne pristalo a bola veľmi šik! Veď pozrite.

Rodičia Nely Pociskovej (Zdroj: Ján Zemiar)