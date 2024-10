Obrovský SMÚTOK Dominiky z Extrémnych premien: Tragická SMRŤ dedka krátko po šou!

(Zdroj: TV Markíza)

Dominika Kubičková v šou Extrémne prementy okrem svojej nadváhy riešila aj problematické vzťahy so svojou mamou. Tá totiž v čase, keď bola jej dcéra ešte malá, odišla za prácou do Švajčiarska. Odvtedy ju vychovávali jej starí rodičia. Aj v šou jej boli najväčšou oporou, a tak aj vďaka nim sa Dominike podarilo v priebehu jedného roka schudnúť 65 kíl.

Po šou však prišla obrovská rana. „Cez leto mi zomrel starký, mal vážnu autonehodu,“ prezradila pre markiza.sk. „V ten deň som mala veľké horúčky, neskôr som zatelefonovala šéfovi, že musím ísť domov, pretože mi je veľmi zle. Doma som si hneď ľahla do postele. Potom prišla teta s tým, že je tu ujo a mám ísť za nimi,“ spomína na osudné chvíle mladá žena.

„Počula som iba plakať starkú, a keď som sa viackrát pýtala, čo sa deje, všetci mlčali. Nakoniec ujo povedal, že mal starký autonehodu. Hneď som vravela, aby sme išli za ním, načo mi však ujo povedal: ,Nemôžeme, na mieste zomrel‘,“ priblížila Dominika. „Sadla som si na balkón a vravela som si, že čo idem bez neho robiť, pretože bol mojou veľkou oporou. Aj keď ma celé premeny bombardoval, ale vďaka nemu aj starkej som zvládla všetky prekážky. V duchu som si hovorila, že mu to neodpustím, že ma tu nechal samu. Môj život je momentálne ako na húsenkovej dráhe. Bol mi ako otec,“ pokračovala.

V tom čase vraj prestala aj cvičiť, stravu však dodržiavala, čím si udržiavala postavu, no nechudla. No podľa vlastných slov bola rada, že je. Aktuálne sa opäť pomaly učí usmievať. Zmenila prácu, navyše si našla priateľa. „Našťastie mám neskutočne úžasného priateľa, ktorý mi veľmi pomáha, či po psychickej alebo fyzickej stránke, je to moja veľká motivácia. Pracujeme spolu, chodíme spolu plávať. Neskutočne ma podporuje. Bol tu, keď sa to stalo, starkého poznal iba jeden deň, a aj tak stál pri mne,“ dodala.

