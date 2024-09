ŠKANDÁL v Love Island? TÍTO dvaja sa poznali už dávno pred šou... Vo vile tvoria pár!

Trabo a Kristi (Zdroj: VOYO)

Kristi a Trabo si na obrazovkách hneď padli do oka. Zaiskrilo to medzi nimi a na vile začali tvoriť pár. No ako sa ukázalo, fanúšikovia reality šou prišli na to, že účastníci sa poznali už pred natáčaním. Dôkazom toho je fotografia, ktorá začala kolovať na internete. Trabo je známy tým, že sa vo voľnom čase venuje rapu a pri natáčaní jeho starého klipu sa s Kristi stretli na pľaci. A keď to priaznivci Love Islandu uvideli, hneď začali vznikať rôzne špekulácie.Obaja sú momentálne na Kanárskych ostrovoch, no k celej situácii sa vyjadrili ich admini.

„V Trabovej brandži, kde točí každý druhý deň so ženami si nemyslím, že má prehľad o každej žene, s ktorou sa stretol. Trabo s Kikou sa pred šou nesledovali ani nemajú vymenenú medzi sebou správu. Jediná správa je presne z roku 2022, kde ho označila z točenia. Vo videoklipe nemajú ani jednu spoločnú scénu - iba tú, kde sú všetci, takže skrz toho mu ani nemala ako zarezonovať v hlave," napísali.

„Keď prídete na točenie, s človekom si podáš ruku a to neberiem ako relevantný stav toho, že by sa poznali a že by si to vôbec pamätali. Verím tomu, že sa úprimne zoznamujú tam. Trabo by toto ani nevedel fejkovať, pri každej interakcii s Kikou vidíte, že to je úprimné a že ju má naozaj rád," zaznelo na jeho profile na Instagrame. Vyjadrila sa aj adminka Kristi. „Naozaj si myslíte, že dva roky čakali a dohadovali sa na tom, že o dva roky pôjdu spolu na Love Island a tam sa do seba zaľúbia a pôjdu to spolu vyhrať? Však to nedáva zmysel. Viac dôkazov vám už nevieme dať," napísala.