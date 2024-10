Veľký úspech Martina Nikodýma: Po tomto sa jeho život radikálne zmení!

Skúška Ďurovčíkovej hudobnej komédie Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Nikodýma poznáme predovšetkým ako moderátora a skvelého zabávača, nie všetci ale vedia, že sa v ňom skrýva aj herecký a spevácky talent. Oboje predviedol v Ďurovčíkovom počine Milujem ťa, ale… Ako však vysvitlo, zďaleka to nebola jeho spevácka prvotina. „Ja som hral aj v Hello Dolly, Každý má svojho Leona, aj tam som spieval. Účinkoval som aj v celej sérií Tvoja tvár znie povedome a potom som tri ročníky moderoval a tam som tiež spieval, ale samozrejme prísť a vidieť toho človeka vidieť spievať na javisku a vidieť ho spievať na živo je asi trošku iný zážitok.“

Na ponuku Jána Ďurovčíka kývol s nadšením, dnes sa však len smeje: „Keď mi Jano Ďurovčík telefonoval, tak povedal – to sú také ľahké spevy, to je v pohode. Potom sme začali korepetovať a ja som zistil, že sú to veľmi ťažké štvorhlasy, čo som v živote nedával. A Jano mi na to povedal – keby som ti povedal, že je to tažké spievanie, tak do toho pôjdeš?“

Obľúbený moderátor sa však ani tejto výzvy nezľakol a na javisku predvádza famózne výkony. Pri tom sa však poriadne zapotí, nakoľko stvárňuje až 14 charakterov. To znamená aj 14 prevlekov, ktoré treba stihnúť veľmi rýchlo: „Doslova počítame sekundy.“ Nadšenie však neskrýva a rozhodne neľutuje, práve naopak. „Teším sa, že som mohol ten návrat na javisko po 18-tich rokoch uskutočniť v takejto forme a v tejto hre, ktorá je za mňa bravúrne napísaná. Všetko tam je perfektne vymyslené, už bolo len potrebné, aby sme to my naplnili herecky. Čo je druhá vec, v ktorej ma ten Jano podviedol, lebo hovoril – to bude také ľahučké, neboj sa. A potom hneď na prvej skúške sme pochopili, že toto musí byť herecký koncert!“ A veru aj bol. Nikodým sa na jednom pódiu stretáva s kolegami Marekom Rozkošom, Jánom Slezákom, Liv Bielovič a Máriou Schumerovou. V rozhovore však prezradil aj to, v ktorej z postáv sa doslova našiel a čo naopak, verí, že tak skoro nezažije!

