Bebjak NAŠIEL mladého Duchoňa: Od prvého momentu vedel, koho obsadí! Fascinujúca podoba

Peter Bebjak (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Peter Bebjak patrí k našim najúspešnejším režisérom a stojí za takými snímkami ako Čiara, Správa, Trhlina, či za filmom Smršť. Najnovšie sa známy režisér pustil do snímky o hudobnej legende Karolovi Duchoňovi.

Režisér Peter Bebjak má na konte množstvo úspešných snímok a jeho meno je zárukou kvality. Tentokrát však od svojho typického žánru upustil a vrhol sa do nakrúcania životopisného, hudbou pretkaného filmu o našej hudobnej legende – Karolovi Duchoňovi. Prečo? „Ono vrámci filmov som vždy tak nejak lavíroval, pretože Marhuľový ostrov bola melodráma, Zlo je horor, potom thrillery, takže každý film je pre mňa výzvou učiť sa a skúšať niečo nové, pretože som rád, keď ma to baví, keď sa v tom môžem hľadať.“ A zdá sa, že práve nakrúcanie filmu o spevákovi je pre Bebjaka ďalšou výzvou a známy režisér neskrýva nadšenie. „Som rád, keď môžem nachádzať niečo, čo mňa samého obohatí a práve životopisný hudobný film je osobne dosť veľká výzva.“

Film DUCHOŇ príde do kín v lete 2025, v roku, keď si budeme pripomínať 75 rokov od narodenia Karola Duchoňa a zároveň 40 rokov od jeho smrti. Ako vníma speváka, ktorého nadčasové skladby milujú aj dnešné generácie, samotný režisér? „Mne sa páčil ten rozdiel medzi Duchoňom ´85 a Duchoňom v súčasnosti. Pretože ja osobne som ho vnímal ako starého speváka. Tie pesničky boli pre mňa veľmi staré, aj keď v podstate on v tom čase mal tých 31-35 rokov, kedy som ho ja začal vnímať a prichádzala nová generácia spevákov, či už ot bol Nagy, Žbirka Modus, Elán a zrazu na isté obdobie ako keby zmizol a zrazu nová generácia ho vníma úplne inak,“ prezrádza režisér, ktorý veľmi silno vníma rozdiel v pohľade dnešnej generácie na spevácku legendu. „Dnes je to bez spomienkového optimizmu, ktorý mám ja.“

Filmový príbeh Karola Duchoňa sa začína nakrúcaním silvestrovského programu v televízii v roku 1984 a mužovi, ktorému ešte nedávno ležal pri nohách svet, prebehne počas jednej noci pred očami doslova celý život. Vo filme sa však tvorcovia nevyhýbajú ani temnejším témam, ktoré sprevádzali Duchoňov život. „U tej mladej generácie je to obdiv k jeho talentu alebo spôsobu, ako dokázal tie pesničky zaspievať, alebo akú majú energiu. Tým pádom ho nevnímajú s nejakým nánosom, oni možno vedia o tom, či mal nejaký prejav na Dych arte, vedia možno o tom, že trošku viacej holdoval alkoholu, čiže toto všetko je vlastne pre nich vedľajšie. Zostáva tá pieseň, tá hudba.“

V hlavnej úlohe uvidíme fantastického Vladka Plevčíka, ktorý bol pre Bebjaka od samotného začiatku jasnou voľbou. „Vladko Plevčík sa veľmi podobá na mladého Duchoňa. Ja, keď som videl fotografiu, kde bol Duchoň a Evička Máziková, keď boli mladí, tak tá podoba je úplne fascinujúca.“ To však nebol jediný dôvod, pre ktorý sa Bebjak rozhodol práve pre talentovaného herca. V rozhovore renomovaný režisér prezradil, čím ho okrem neuveriteľnej podoby Vladko Plevčík prekvapil. Klobúk dolu!

Bebjak NAŠIEL mladého Duchoňa: Od prvého momentu vedel, koho obsadí! Fascinujúca podoba (Zdroj: NL/TH)