Bolesť, ktorá neskončí: Šesťnásobný otec Laco Lučenič prišiel o jednu z dcér

Laco Lučenič, všestranný hudobník, multiinštrumentalista, skladateľ, spevák a producent sa narodil 13. novembra 1952. Rodák z Cífera je na slovenskej hudobnej scéne známy aj po menom DoubleL.

V prvej skupine hral už ako siedmak na základnej škole. Prvou vážnou kapelou boli George and the Flames, po nej to bola Fermáta, ktorú založil po odchode z Collegium Musicum Fero Griglák. Spoluhráčmi boli Tomáš Berka a Pavol Kozma. Z Fermáty viedla Lacova cesta na poldruha roka do baru, aby si zarobil na špičkové gitary, basovú Rickenbaker a sólovú Telecaster. Vrátil sa do Fermáty práve včas, aby bol pri nahrávaní platne Huascarán. Muzikantskú dráhu prerušila vojenská služba.Po návrate z vojny sa dal dohromady s Pavlom Hammelom, prvý album, ktorý s Prúdmi nahral, bol Hráč. Keď Hammel odišiel na vojnu a Prúdy načas prestali účinkovať, prešiel Lučenič do Modusu. S ním zažil skvelé obdobie až do novembra 1980, keď odišiel s Mirom Žbirkom a Dušanom Hájekom z Modusu. Vzápätí nato založila táto trojica formáciu Limit. V štúdiu však skoro všetky nástroje nahrával Lučenič sám. S Mekym Žbirkom hral od roku 1980 do roku 1994.

Zdroj: RTVS



V roku 1985 vydal prvú sólovú LP platňu Bodliak na plavkách, v roku 1987 druhú Zastávky na znamenie. Tretím bol album Svetlo a pocit bezpečia (1996). Produkoval albumy viacerých slovenských a českých skupín, medzi nimi boli Hex či Mňága a Žďorp. Je autorom a protagonistom hudobno-divadelného projektu Satisfactory o hudbe šesťdesiatych rokov, ktorý mal premiéru v roku 2004. V roku 2006 s týmto projektom absolvoval slovenské turné a vydal ho na DVD pod názvom Satisfactory Live In Concert. Jeho zatiaľ ostatným je album XLL (Made by Laco Lučenič), ktorý vydal v januári 2008.



Laco Lučenič bol predsedom poroty pri troch ročníkoch súťaže Slovensko hľadá Superstar, aj predsedom poroty pri národnej piesňovej súťaži Eurosong 2009. Účinkoval v tanečnom projekte QUEEN, alebo príbehy tých, čo chcú žiť naveky, ktorý uviedlo Divadlo Nová scéna v premiére v januári 2013. Je jedným z najväčších znalcov hudby šesťdesiatych rokov.

Zdroj: TASR

V roku 2015 do jeho života zasiahla smrť tým najhorším spôsobom. Zomrelo totiž jedno z jeho detí – dcéra Nina. Vyznávačka jogy a zdravého životného štýlu zápasila s rakovinou a hoci zostávala pozitívne naladená, svoj boj o život prehrala.

Laco Lučenič mal dokopy 6 detí. Z prvého manželstva syna Allana a dcéry Evu a Ninu. V druhom zväzku s manažérkou Gabikou sa mu narodil postihnutý syn Lacko a neskôr pribudli dcéry Adelka a Linda.