Je definitívny KONIEC: Slávna kapela Lucie odohrala svoj POSLEDNÝ KONCERT!

(Zdroj: ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia)

Spevák svoje rozhodnutie oznámil začiatkom roka prostredníctvom sociálnych sietí. „Po dlhých úvahách som sa rozhodol, že odchádzam z Lucie. Hranie v Lucii bolo fajn a teraz sa chcem venovať predovšetkým svojej kapele a rodine. Pozdravujem všetkých fanúšikov,“ napísal vtedy 63-ročný Koller. Správu potom potvrdila aj samotná kapela.

„Milí fanúšikovia, chceli by sme vám oznámiť, že David Koller sa rozhodol opustiť skupinu Lucie. Rozchádzame sa v dobrom a dohodli sme sa, že do konca letných prázdnin spoločne odohráme všetky zazmluvnené koncerty,“ uviedli na Instagrame a dodali, že aj bez Kollera bude skupina pokračovať ďalej, pripravuje nový album a oslavy 40. narodenín.

(Zdroj: Profimedia)

A včera kapela odohrala svoj úplne posledný koncert spolu s Davidom Kollerom. Bolo to na festivale Hrady CZ pod Bezdězom. A hoci išlo o záverečnú bodku za dlhoročnou spoluprácou, vyzeralo to, akoby o posledné vystúpenie ani nešlo. Žiadne slzy, žiadna nostalgia... „Nechcel som, aby sme tu plakali,“ priznal pre idnes.cz.

„Ja som si to riešil sám v sebe. Keď spievate pesničky a máte to celé na chrbte a robíte pre to všetko, tak chcete mať pocit, že by ste chceli väčší rešpekt. Spevák, to nie je len o tom, že niekto niekde niečo kričí. Ale hlavne sa s chalanmi máme radi, obišli sme spolu mimo šnúr veľa spoločný ch dovoleniek, ale každá sranda raz končí,“ dodal s tým, že s kapelou sa rozišiel v dobrom.