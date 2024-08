Detaily SAMOVRAŽDY českého herca Heřmánka (†76): Na strelnici bol so zážitkovou agentúrou!

Karel Heřmánek (Zdroj: Nero Production)

Hoci o sebe Karel Heřmánek hovoril, že je pacifista, napriek tomu sa v sobotu vydal na strelnicu na Příbramsku zastrielať si. Mal tam dohodnutý kurz s inštruktorom, ktorý si zarezervoval cez zážitkovú agentúru. Lekcia strieľania však skončila tragicky - herec zbraň otočil proti sebe a vystrelil.

„Pán Heřmánek si bol na našej strelnici zastrieľať pod vedením inštruktora zážitkovej agentúry. Aj napriek bleskurýchlej reakcii inštruktora bohužiaľ nešlo zabrániť semovražde,“ povedala webu eXtra.cz vedúca strelnice Bohdana Lukešová. Nič vraj pritom nenasvedčovalo tomu, že by sa herec niečo podobné chystal urobiť. „Usmieval sa, zabával sa, pýtal sa. Všetko pôsobilo v poriadku. Keby sme uňho zaznamenali akúkoľvek známku nervozity, stresu alebo niečoho podobne neobvyklého, tak by sme sa mu snažili v strelbe zabrániť,“ dodala Lukešová.

Jeho čin šokoval aj svedkov, ktorí to videli na vlastné oči. „Zničohonič otočil zbraň proti sebe a zastrelil sa. Bolo to absolútne šokujúce,“ popísal. Jeden zo svedkov portálu eXtra.cz prezradil, že sa herec vraj pred činom dlho zapozeral do mobilu a potom sa zabil. Prítomní muži vraj okamžite zahájili resuscitáciu, oživovali ho 50 minút, no pomôcť sa už známemu českému hercovi nedalo.

Karel Heřmánek (Zdroj: FS Barrandov)