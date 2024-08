Ďalší traja farmári známi: O výhru zabojuje KRÁSNA ošetrovateľka vtákov!

Toto sú ďalší farmári! (Zdroj: TV Markíza)

Hoku Kamaaina Nezdoba (49)

Dobrodružný muž, ktorý sa prezentuje ako vnuk baču mieri na statok. Detstvo strávil pasením oviec a opatrovaním býkov. Nomád okúsil aj život na púšti s Berbermi. Jeho syn na Sahare pásol ťavy. Jeho zaujímavého meno dostal na Havaji.

Hoku Kamaaina Nezdoba (49) (Zdroj: TV Markíza)

Veronika Tomanová (34)

V realite ošetruje exotické vtáky a netají sa tým, že miluje zvieratá. „Vďaka mne bude starostlivosť na inom leveli. Viem sa postarať aj o kozy, či zebry a lamy. Pracovať pri zvieratách je môj splnený sen, dáva mi to pokoj, aj od ľudí,“ prezradila. Farmu vidí ako svoj nový začiatok.

Veronika Tomanová (34) (Zdroj: TV Markíza)

Ján Stauder (30)

Dlhoročnému fanúšikovi sa konečne splnil sen zažiariť na Farme. „Jedného dňa som sa odhodlal prihlásiť sa a vyšlo to, je to pre mňa splnený sen. Bude to nezabudnuteľné,“ povedal. Je vždy usmiaty. „Keď sa usmejem, hneď je deň krajší. Som také slniečko, aj ma tak kamaráti volajú,“ vysvetlil.

Ján Stauder (30) (Zdroj: TV Markíza)