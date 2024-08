Markizácka tanečnica v ODVÁŽNOM outfite: Skoro ukázala ZADOK!

Natália Glosíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa konala Média Párty televízie Markíze. Prijalo na ňu pozvanie množstvo známych tvárí. Medzi nimi aj tanečnica z Let's Dance Natália Glosíková, ktorej chýbalo málo a ukázala by zadok!

Televízia Markíza predstavila jesennú programovú štruktúru. Média Párty zorganizovali v jednom z bratislavských podnikov v centre mesta. Chýbať nebude Love Island, drsná šou Farma či seriály Dunaj, k vašim službám a Druhá šanca. Televízia však prirpavuje aj množstvo iných noviniek. Pozvanie na akciu prijalo množstvo známych tvárí.

Nechýbala ani tanečnica Natália Glosíková, ktorá si tento rok obuva tanečné topánky a zvŕtala sa na parkete spolu s Jankom Tribulom. To, že má rada vyzývavé outfity, je známe a nesklamala ani tentoraz. Spredu bola síce zahalená, no zozadu vyrážala dych. Odvážny výstrih na chrbáte jej siahal až po zadok. A chýbalo len málo a nehoda by bola na svete! Veď pozrite. Je však jasné, že v odvážnych šatách ohurovala na každom kroku.

