OHRDNUTÁ nevesta Julie: FOTO Kinopremiéru si POMÝLILA so striptízovým barom!

Premiéra filmu Influencerky. Na snímke nevesta Julie (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra filmu Influencerky. A tie neboli len na plátne, ale prijali i pozvanie. Známe dámy z Instagramu sa prišli kultúrne vyžiť. No táto akoby si kinopremiéru pomýlila so striptízovým barom!

Poľská dráma s názvom Influencerky pritiahla do kina aj slovenské obecenstvo. Na kinopremiéru prišli známe slovenské influencerky, ktoré vyvetrali to najlepšie, čo v šatníku zrejme majú. Zo všetkých pozvaných môžeme spomenúť napríklad Karolinu Shawty, modelku Kristínu Krajčírovú či moderátorku Leu Danis. Všetky dámy majú na Instagrame veľké množstvo sledovateľov. Na červenom koberci sa stretli aj účastníčky šou Ruža pre nevestu.

Do kina dorazila Nicolle, Niki, Anet, Priscilla, Tereza, Jenifer a nechýbala ani Češka Julie. A ako sme pri nej zvyknutí, aj tentoraz bola verná svojmu štýlu a pútala na seba pozornosť. Doslova boli všetky oči na nej. Na sebe mala sako, pod ním silonky a neónové sandálky na podpätku. Na tom by nebolo nič divné, ak by mala pod sakom napríklad šaty. No namiesto toho Julie zvolila celkom odvážny outfit. Jej zvršok zdobila erotická spodná bielizeň, a tak to vyzerá akoby si do kina odskočila zo striptízového baru. Všetky FOTO z premiéry nájdete v galérii.

Premiéra filmu Influencerky. Na snímke nevesty zo šou Ruža pre nevestu (Zdroj: Ján Zemiar)

Premiéra filmu Influencerky. Na snímke nevesta Julie (Zdroj: Ján Zemiar)

A o čom je film Influencerky?

Nastupujúca internetová hviezda Zosia, známa pod prezývkou Just Sophie, zistí, že jej priateľ, populárny youtuber Komfi má milenku. Keď nevera vyjde najavo, rozhodne sa Zosia prijať ponuku internetovými užívateľmi zbožňovanej Violy a vydať sa na cestu do zahraničia za peniaze sponzorov. Navštevuje exkluzívne letoviská na Cypre, Ibize, Malte, v Grécku a Taliansku, bojuje o pozornosť fanúšikov. Zosia sa dostáva medzi elitu poľských influencerov. Bohužiaľ milostný škandál s jej bývalým priateľom je stále hlasnejší, keď Komfi nadviaže spojenie so sexy fit-blogerkou Paulou. Tiež Violu začne prenasledovať temná minulosť. Keď vychádzajú na povrch skryté tajomstvá, Zosia je konfrontovaná s ťažko prijateľnou pravdou o prostredí, do ktorého tak zúfalo chcela patriť. (Bontonfilm SK)