SPOVEĎ Zory Czoborovej o náročnej operácii: Život bez bolesti je niečo úžasné!

Zora Czoborová s manželom (Zdroj: Ján Zemiar)

PIEŠŤANY – Piešťany miluje! Zora Czoborová sa tu svojho času dala zdravotne do poriadku a dnes si chodí radšej užívať. Na prehliadku Fera Mikloška prišla ruka v ruke s manželom Petrom.

Fitneska Czoborová je s Ferom Mikloškom dlhoročná priateľka, takže ho prišla podporiť aj na módnu prehliadku v záhrade hotela Thermia palace. Ich dlhoročné priateľstvo deklarovala aj na sociálnej sieti: "Už 30 rokov ,,na scéne" v 1994 sme spoločne vykročili do mediálneho sveta ... @mikloskofashiondesign s prvými modelmi, ja s titulom MS v aerobiku".

Galéria: Prehliadka Fera Mikloška Hot Summer Fashion Show v piešťanskom hoteli Thermia Palace



To však nebol jediný dôvod, prečo sa tu ocitla.zverila sa Zora, ktorá tým otvára ďalšiu destináciu svojich cvičení.pochvaľuje si Zora s tým, že vždy tu dostala skvelú odbornú pomoc. Po výmene kolenných kĺbov na obidvoch nohách je asi pol roka a mala by ísť na kúpeľnú liečbu, fitneska to však rieši skôr predĺženými víkendami. Zdravo cvičí, posilňuje, snaží sa nepribrať. Skrátka cíti sa dobre:

Zora sa stará aj o svoju mamu a dbá o jej zdravie. Vždy sa jej však nedá rozkázať, najmä čo sa týka cvičenia. „Vždy musím nájsť nejakú motiváciu, návnadu, nič nerobiť násilne“, hovorí a zdôrazňuje, že mama má už 88 rokov a rôzne zdravotné problémy. Každopádne leto trávia na chalupe, kde chodia nielen na prechádzky so psami do lesa, ale aj cvičia a plávu vo vlastnom bazéne v záhrade ich domu.

