KAUZA uniknutých NAHÝCH ZÁBEROV: Mórová reaguje... Je smutné, že sa k tomu vyjadrujú TAKÉTO ŽENY!

(Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Koncom júla obleteli verejnosť nahé zábery Diany Mórovej (54) z nového českého seriálu Jedna rodina. To však herečku priadne vytočilo, pretože ju nemalo byť vidieť. Rozhodla sa preto povolať právnikov. K incidentu sa už stihla verejne vyjadriť aj Veronika Žilková (62). No a teraz opäť reaguje Mórová. A je podľa nej smutné, že sa k tomu vyjadrujú ženy, ktoré...

Ked sa v novej časti seriálu Jedna rodina objavili nahé zábery Diany Mórovej, nikto by netipoval, že ide o niečo, čo sa v počine nemalo objaviť. Dohoda však bola iná a herečku zistenie, že je v epizóde tak, ako ju pán Boh stvoril, poriadne vytočilo. Rozhodla sa preto povolať právnikov a vyjadrila sa, že s Čechmi skončila - podľa jej slov by sa tvorcom podobný kiks pri českej herečke nestal.

Medzičasom sa ku kauze vyjadrila aj Mórovej česká kolegyňa Veronika Žilková. No nezastala si ju, práve naopak... „Volali mi zo slovenského média, že údajne jedna slovenská herečka povedala, že česká produkcia obsadzuje slovenské herečky, len keď potrebuje nahotu. Nechápem, keď si to myslí, prečo takú úlohu prijala,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti Instagram.

A hoci išlo o starší výrok Češky Tatiany Vilhelmovej, každému bolo jasné, že Žilková naráža na kauzu Diany Mórovej. No a tá sa teraz rozhodla tiež vyjadriť. „S nahotou som nikdy nemala problém, či na javisku, či pred kamerou, či v časopise - aj to patrí k mojej profesii. Keď to použijú bez vášho vedomia či súhlasu, tak to nahnevá. Kto to zažije, až vtedy pochopí,“ napísala k fotke z mora, na ktorej je hore bez. A ďalšími Slovami evidentne narážala na svoju českú kolegyňu: „Je smutné, že ženy, ktoré nepoznajú súvislosti, sa k tomu vyjadrujú.“