Mórová ZÚRI pre uniknuté NAHÉ ZÁBERY: S Čechmi sa chce súdiť... Žilková jej poslala DRSNÝ ODKAZ!

Keď minulý týždeň verejnosť obleteli nahé zábery Diany Mórovej z nového českého seriálu Jedna rodina, nikto by netipoval, že ide o niečo, čo sa v počine nemalo objaviť. Herečku zistenie, že je v seriáli tak, ako ju Boh stvoril, poriadne vytočilo. Dohoda bola totiž iná...

„A oni mi len povedali, keď som im zavolala: "Prepáčte, to nám utieklo." Toto mi povedali Česi. Ako vždy. Toto českej herečke neurobia, ale slovenskej... Ja som s Čechmi naozaj skončila, to je vrchol, je to normálne? Ako im to mohlo utiecť?“ vyjadrila sa Novému Času.

A na incident zareagovala aj česká herečka Veronika Žilková. Mórovej si však nezastala... Práve naopak - poslala jej drsný odkaz. „Volali mi zo slovenského média, že údajne jedna slovenská herečka poveala, že česká produkcia osadzuje slovenské herečky len keď potrebuje nahotu. Nechápem, keď si to myslí, prečo takú úlohu prijala,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti Instagram.

Žilkovú však komentujúci pod príspevkom opravili, že spomínaný výrok povedala Tatiana Vilhelmová. Zároveň však bolo každému jasné, že Veronika narážala na Mórovej aktuálny incident. A narozdiel od kolegyne, sa jej mnohí zastali. „Nie každý chce ukazovať svoje telo, aj keď sa nemá dotyčná za čo hanbiť. Ide o dohodu a pokiaľ tú dohodu niekto poruší, tak ako by ste zareagovali vy?“ pýta sa komentujúca.