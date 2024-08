Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora Czoborová sa napriek svojmu veku neustále udržiava vo forme a kondičku by jej mohli závidieť aj omnoho mladšie ročníky. To, že na sebe denne maká, je inšpiráciou pre mnohé ženy, ktoré už dlhé roky navštevujú jej fit pobyty. Tie sa stali priam legendárnymi. Nechýbala na nich ani jej mama Valéria, ktorá je pre Zoru všetkým a s ktorou má krásny vzťah. Fitpobyt s ňou dokonca urobil priam zázraky. „Naposledy bola asi 7 rokov dozadu, keď prekonala také ťažšie obdobie a ja som ju dostala do fit formy. Strašne sme si to užívali, že nás bolo 40 báb, ktoré sme cvičili a moja mama prišla na tom vozíčku, o ktorý sa opieraš, postavila sa, dala ho nabok k stene a cvičila s nami,“ spomína Zora, ktorá sa o svoju mamu príkladne stará.

Známa fitnesska organizuje svoje fitpobyty v rôznych atraktívnych destináciách, ona sama sa však netají tým, že jej učarovalo Thajsko, ktoré sa stalo doslova jej srdcovkou. „Thajsko je neskutočné, keď si chcete užiť to, že vám vypne mozog, to je hlavné. Sadneš do lietadla, vypneš mozog a o všetko ostatné je postarané. Dobrá strava, slniečko, krásna pláž, regenerácia, masáže. Thajsko je krajina, kde máš všetkých päť P. Netreba sa báť a aspoň raz za život si prísť Thajsko vychutnať a spraviť si vlastný názor“.

Thajsko má Zora prechodené krížom-krážom a pravidelne do tejto krajiny chodieva v zimnom období na niekoľko mesiacov aj s manželom len tak, oddýchnuť si. „My s mužom sme prešli asi všetky kúty Thajska a vieme aj ženám, ktoré prídu na fit pobyt, povedať konkrétne hotely, konkrétnych ľudí, aby mali zabezpečené všetko, čo potrebujú. Thajsko je moja srdcovka a už tam bolo so mnou strašne veľa ľudí a radi sa tam vracajú.“ Kam sa v Thajsku vracia najradšej práve Zora a prečo, sa dozviete v našom rozhovore. Dozviete sa v ňom však toho oveľa viac...

Zora Czoborová po operácii opäť aktívna: Návrat do milovaného druhého domova! (Zdroj: NL/TH)