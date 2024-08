EX Mareka Fašianga 9 mesiacov po rozchode: NOVÁ LÁSKA... Ruže a dotyky s neznámym mužom!

Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

Marek Fašiang a Tereza Bizíková v októbri minulého roka priznali veľkú krízu vo vzťahu. „Každý vzťah zažije počas svoje existencie krízu. Ten náš ju zažíva práve teraz. Bez ohľadu na to, ako náš partnerský vzťah dopadne, stále nás bude spájať naše najväčšie životné šťastie. Olívia!“ napísala dvojica k rodinnému záberu.

No hoci im mnohí priali, aby problémy ustáli, už o dva mesiace oznamovali definitívny rozchod. „Pár, žiaľ, už netvoríme nejakú dobu, ani nežijeme v spoločnej domácnosti, stav je, žiaľ, takýto,“ priznal Marek s tým, že dôvod krachu ich vzťahu nedokáže pomenovať a radšej budú šťatní od seba, ako nešťastní spolu. No a zdá sa, že jeho ex už svoje šťastie našla.

Na sociálnej sieti Instagram sa pochválila výberom fotiek z júla, ktorý zachytáva nielen kyticu červených ruží, ale aj dotyky s neznámym mužom. S tým sa drží za ruku, čo je jasným znakom toho, že v jej živote je nová láska. No a v neposlednom rade v júli podstúpila aj radikálnu zmenu imidžu, v jej prípade tak zjavne naozaj platí - nové vlasy, nový chlap!

(Zdroj: Instagram TB)