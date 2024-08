Ľuboš Kostelný v seriáli Nemocnica (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Ľuboš Kostelný si na nedostatok práce skutočne nemôže sťažovať. Okrem účinkovania v divadle stvárňuje jednu z postáv v seriáli Nemocnica, ktorý sa od septembra vracia na obrazovky televízie JOJ. Nakrúcanie je v plnom prúde, no herec si predsalen ešte na chvíľku odskočí trošku si oddýchnuť. „Bol som zatiaľ na týždeň v Tatrách, ale ešte ma čaká jedna dovolenka. Pôjdem do Maroka s kamarátmi,“ neskrýva nadšenie herec, ktorý má ešte dni plné sladkého leňošenia pred sebou. „Je tam taký penziónik, ktorý si otvorili Slováci, kde je aj škola surfovania, takže skúsime si toto.“ Napriek tomu, že nevyhľadáva adrenalínové zážitky, na tento sa teší: „Som za každú srandu , rád si vyskúšam nové veci.“

A nový bude aj osud doktora Vrabca, ktorého stvárňuje v obľúbenom seriáli. Otázkou však je, či by si vedel predstaviť sám seba v roli lekára. „Áno, viem si predstaviť, len už teraz je na túto zmenu neskoro, už by sa mi nechcelo asi toľko študovať. Ale viem si predstaviť, že by so bol lekár.“ Vďaka postave MUDr.Vrabca sa herec ponoril do sveta medicíny a medicínskych výrazov, ale nedá sa celkom povedať, že by sa pri tom mnohému podučil: „To je tak, že nejaké veci sa naučíte a zostanú vo vás, ale drvivá väčšina tých textov, ťažkých výrazov a všelijakých diagnóz, ktoré sa naučíte - tak, ako rýchlo sa ich naučíte, tak rýchlo ich aj zabudnete. Niečo vo vás zostane, ale že by som sa teraz vydával za nejakého odborníka, keď niekomu niečo je, tak to určite nie,“ prezrádza Kostelný s úsmevom. Ako sme sa dozvedeli, aj on sám má dôveru v lekárov, je trpezlivým pacientom a dbá o svoje zdravie. „Športujem, pred mesiacom som prestal fajčiť... hýbem sa!“ prezrádza svoj recept na zdravie umelec a prezradil nielen recept, ako sa zbavil závislosti na cigaretách, ale aj pikošky zo seriálu.

Herec Kostelný sa po rokoch zbavil závislosti: Povedal si NIE a drží sa toho! (Zdroj: NL/TH)