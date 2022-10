Za svoju orientáciu sa NEHANBIA: Známi Slováci, ktorí vyšli s PRAVDOU VON!

Galéria fotiek (6) Viacerí známi Slováci sa otvorene hlásia k LGBTI komunite.

BRATISLAVA – Dátum 12. 10. sa navždy zapíše do pamäti ľudí. V tento deň prišli o život dvaja nevinní muži v bratislavskom gay bare. Práve LGBTI komunita cítila na tomto mieste slobodu, ktorú by v mnohých iných podnikoch hľadali márne. Rozhodnutie vyjsť s pravdou von si žiada určitú odvahu. Malo ju aj niekoľko známych Slovákov, ktorí sa verejne hlásia k homosexuálnej orientácii a nehanbia sa za to.