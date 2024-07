NOVINKA v živote Fašiangovej EX: Veľká ZMENA!

Marek Fašiang a Tereza Bizíková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Fúha! To je riadna zmena. Expartnerka Mareka Fašianga, Tereza Bizíková, má novinku vo svojom živote.

Tereza Bizíková sa do povedomia verejnosti dostala ako partnerka herca Mareka Fašianga. Dokopy sa dali v roku 2018, keď mala kráska len 19 rokov. O 3 roky neskôr sa prevalila na verejnosť informácia o Terezinom tehotenstve. Hneď na to sa párik zasnúbil. Spoločne vychovávali dcérku Olíviu, ktorá ich vzťah však nezachránila. Marek a Tereza sa po kríze, ktorú zažívali, sa minulý rok rozišli. Obaja žijú oddelene a dcérku si striedajú.

Aktuálne sa so svojimi priaznivcami podelila o veľkú zmenu vo svojom živote. Rozhodla sa radikalne zmeniť svoj imidž. Hnedej farbe vlasov dala zbohom a včera ju kaderníčka prefarbila na blond. Touto premenou šokovala nejedného svojho fanúšika. No a vďaka novej korune je z nej aj iná žena. „Wau, ako ti to sekne,“ reagovala istá žena. „Topka,“ pridala sa zase ďalšia. Čo poviete vy? FOTO Terezinej premeny nájdete v galérii.

Tereza Bizíková prehovorila o svadbe s Marekom Fašiangom: TAKTO bude vyzerať! (Zdroj: Maarty von B)