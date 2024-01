Marek Fašiang prehovoril o ROZCHODE s Terezou: Neustáli sme to... Sú tam nejaké VÝČITKY!

Marek Fašiang (Zdroj: Ján Zemiar)

Rozpad vzťahu s Terezou Bizíkovou priznal Marek Fašiang v polovici decembra. „Pár, žiaľ, už netvoríme nejakú dobu, ani nežijeme v spoločnej domácnosti, stav je, žiaľ, takýto,“ prezradil vtedy, no zároveň zdôraznil, že za krachom ich vzťahu nestojí nikto tretí. Teraz sa pre týždenník Báječná žena rozrozprával o rozchode viac.

„To, že sa všetci pýtali na svadbu, náš vzťah neovplyvňovalo. Náš vzťah mal nejaký vývoj a žiaľ, dlhodobé obdobie ten vývoj nebol príliš pozitívny,“ povedal Marek. Problémy vo vzťahu sa im však vyriešiť nepodarilo. „My sme to nejakým spôsobom nedokázali vyriešiť, neustáli sme to, ale to sú vzťahy a to je život,“ priznal Marek. Aj vďaka dcérke Olívii však bývalí partneri spolu vychádzajú bez problémov.

„Našťastie vychádzame úplne normálne, nielen kvôli malej, ale myslím si, že strašne veľa pekného sme spolu zažili,“ priznal Fašiang. No, pochopiteľne, z rozchodu si obaja nesú aj zopár ťažôb. „Samozrejme, sú tam z obidvoch strán istým spôsobom nejaké výčitky, niečo tam vždy po tom rozchode zostane. Ale treba sa na to pozerať racionálne a zbytočne emócie tam nedávať. Dlhý čas sme spolu fungovali veľmi pekne, tak netreba si to nejakým spôsobom kaziť,“ dodal.

Tereza Bizíková a Marek Fašiang spolu s dcérkou Olíviou (Zdroj: Instagram T.B.)