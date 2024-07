Pamätáte si exfarmárku Bubicu? Žije v zahraničí a hnevajú ju neposlušné PRSIA! FOTO ako dôkaz

Miriam Pribanič (Zdroj: Facebook MP)

Mirka podľa vlastných slov išla pred 10 rokmi na Farmu aj preto, lebo sa cítila osamelá a izolovaná od vonkajšieho sveta. Nemala priateľov, chýbal jej kontakt s ľuďmi a jej rétorika vtedy znela - chcem nájsť samú seba... A podľa všetkého sa aj našla. Tak to aspoň vidieť na sociálnej sieti, kde častokrát pridáva fotky zo svojho života. Informovala tak napríklad o svojej operácii očí, po ktorej sa cíti spokojná a ako znovuzrodená: „Budem mať OČI a nie len čínske škáročky“, prehovorila na margo operácie, ktorú podstúpila zo zdravotných dôvodov, nie zo ženského rozmaru.

Koncom mája sa pochválila fotkami z oslavy svojich 63. narodenín, ktoré sa konali v Zagrebe. „V piatok na moje narodeniny mal môj manžel 50 ročné stretnutie po maturite v Karlovci. Ten je vzdialený len 50 km od Zagrebu, kde býva moja mladšia dcérka. A tak som sa rozhodla, že by som mohla spojiť cestu môjho manžela s návštevou a oslavou u mojej dcérky. A tak sa aj stalo. Jej priateľ išiel práve v piatok do Berlína na koncert, a tak bola sama. Veľmi sme sa obidve tešili na to, že strávime celý víkend spolu“, opísala na Facebooku nielen svoju radosť, ale aj čo robili, jedli a pili…

Tešila sa aj z návštevy na Slovensku, kam prišla za svojou mamou, ktorá žije na Orave. Nuž a v neposlednom rade svojich fanúšikov informuje o voľných termínoch, ktoré môžu využiť na dovolenku v Chorvátsku, kde prenajímajú svoje domy. Samostatný domček s 2 apartmánmi majú v dedinke Bakarac kúsok od mesta Rijeka: „Dom i maštaľ sme kúpili s manželom v roku 2011. Bolo to všetko strašne schátrané, nik tam nebýval už 10 rokov. Dom i maštaľ sú z roku 1886,“ vyjadrila sa svojho času pre Topky.sk exfarmárka. Ďalší dom prenajíma v Kaštel Novom, ktorý je vzdialený 15 km od Splitu. „Milujem tieto pláže, pretože majú veľa zelene, stromov, kde sa človek môže skryť od pečúceho slnka a pospať si v chlade.“

Predvčerom však zaujala vyzývavými fotkami z mora: „Tie neposlušné prsia !!! To že slaná morská voda nadnáša telo, to viem. Ale že nadnáša obzvlášť niektoré časti tela, to som zistila, keď sa každý chlap zrazu pozerá do mora, keď plávam okolo neho... Škoda len, že zemská príťažlivosť začne fungovať, len čo vyjdem z vody...“ Tak čo už, Bubica. Užívaj si pokiaľ sa dá a zemskú príťažlivosť nerieš. Nanajvýš tú ženskú... Muži sa určite týmto fotkám vo FOTOGALÉRII potešia.