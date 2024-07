Ibara po KRACHU vzťahu s Twiinskou: FOTO Toto je jeho nová frajerka!

Victor Ibara (Zdroj: Ján Zemiar)

Victor Ibara sa do povedomia dostal vďaka seriálu Druhá šanca i Let's Dance. Verejnosť ho však vníma aj kvôli nevydarenému vzťahu s Danielou Nízlovou, s ktorou sa spoznal v apríli minulého roka na spomínanej šou. Ich pomer nabral rýchly spád. Twiinska v krátkom čase otehotnela. No o bábätko, žiaľ, prišla a stroskotala im aj láska.

Herec a najnovšie už aj doktor má však aktuálne hneď dôvod na niekoľko radostí. Ako predčasom priznal, v jeho živote sa objavila nová známosť. To, čo o nej prezradil, sa dočítate TU. Nedávno sa mu podarilo získať titul MUDr. a včera mal na Univerzite Komenského v Bratislave promócie, kde ho okrem rodiny prišla podporiť aj partnerka. Jeho polovička Kristína tiež študuje medicínu, rovnako, ako študoval on. No a zaláskovaný herec sa ju rozhodol ukázať svetu. To je ale kočka! FOTO nájdete v galérii.

Archívny rozhovor

Budúci lekár Ibara praxoval v bratislavskej nemocnici: Z toho, čo tam zistil, ostal v šoku! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)